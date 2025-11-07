Rudi Garcia révèle pourquoi il n'a pas repris Michy Batshuayi

Ce vendredi, en conférence de presse, Rudi Garcia est revenu sur son choix de ne pas sélectionner Michy Batshuayi.

De retour dans le groupe en l'absence de Romelu Lukaku lors des deux dernières trêves, Michy Batshuayi n'a cette fois pas été repris par le sélectionneur national. Rudi Garcia a préféré opter pour le jeune Brugeois Romeo Vermant.

Le buteur des Blauw en Zwart, qui a d'ailleurs bien failli offrir une victoire à Bruges face au FC Barcelone, mais dont le but en fin de match a été annulé pour une faute, est en bonne forme du côté de la Venise du Nord. Il a été retenu pour la toute première fois, comme Nathan Ngoy, l'ancien défenseur du Standard et actuel joueur du LOSC.

Rudi Garcia mise sur la jeunesse

Rudi Garcia explique vouloir miser sur la jeunesse : "Il faut des nouveaux joueurs. On veut aussi voir des joueurs d'avenir, qui peuvent progresser. Michy fait partie des joueurs dont on connaît les qualités."

Michy Batshuayi avait été repris lors des deux dernières trêves, mais son impact sur le terrain avait été inexistant, étant donné qu'il n'a pris part à aucune des quatre rencontres possibles. Romeo Vermant sera-t-il plus chanceux ? Ce sera à Rudi Garcia de décider.





Le seul autre véritable numéro neuf retenu est Loïs Openda. En manque de confiance du côté de la Juventus, le Liégeois espère bien pouvoir profiter de cette trêve pour faire le plein de confiance. La Belgique se déplacera au Kazakhstan le 15 novembre avant de recevoir le Liechtenstein à Sclessin le 18. Seuls trois points minimum suffiront pour valider un ticket pour le Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.