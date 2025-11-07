Deux nouvelles têtes : voici la liste complète de la Belgique pour la trêve de novembre

Ce vendredi en début d'après midi, Rudi Garcia a dévoilé sa liste pour les deux derniers matchs des Diables Rougess en vue d'une qualifcation à la Coupe du Monde 2026.

La Belgique se déplacera au Kazakhstan le 15 novembre avant de recevoir le Liechtenstein à Sclessin trois jours plus tard. Kevin De Bruyne (biceps fémoral de la cuisse droite), Malick Fofana (entorse sévère à la cheville droite), Zeno Debast (genou) et Roméo Lavia (cuisse) sont les joueurs belges qui se sont récemment blessés. Nous savions donc déjà qu’ils ne seraient pas présents, hormis peut-être le joueur du Sporting où le doute persistait légèrement quant à une potentielle présence. Romelu Lukaku et Orel Mangala sont toujours blessés.

Une liste de 26 joueurs a été dévoilée. Thibaut Courtois, Matz Sels, Senne Lammens et Maarten Vandevoordt sont les quatre gardiens repris par le sélectionneur.

Deux petits nouveaux

En défense, Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Diego Moreira, Nathan Ngoy, Joaquin Seys et Arthur Theate font partie du groupe. Pas de Zeno Debast donc, toujours blessé, mais une toute première sélection pour le Lillois Nathan Ngoy. À noter que Wout Faes n’a pas été choisi. Il est resté sur le banc lors des deux derniers matchs de championnat avec Leicester (EFL Championship).



Au milieu de terrain, on retrouve Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Charles Vanhoutte et Axel Witsel. Blessé lors de la dernière trêve, Youri Tielemans fait son retour dans le groupe. Il avait déjà joué 15 minutes en Europa League ce jeudi.

En attaque, Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio, Loïs Openda, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard et Romeo Vermant complètent la sélection. Le Brugeois Romeo Vermant est récompensé de ses bonnes prestations avec les Blauw en Zwart et connaît ainsi sa première sélection.