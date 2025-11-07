Thibaut Courtois pourrait remporter pour la deuxième fois le trophée qu'il convoite tant

Thibaut Courtois a de nouveau une chance de remporter un prix prestigieux. Le gardien belge du Real Madrid fait partie des huit nommés pour le trophée de gardien de l'année aux The Best FIFA Football Awards. La fédération internationale de football a annoncé la nouvelle ce jeudi.

Courtois aura une sérieuse concurrence. Parmi les nommés figurent Alisson Becker (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (PSG), Manuel Neuer (Bayern Munich) et Emiliano Martinez (Aston Villa), vainqueur du trophée l’an dernier.

David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter) et Wojciech Szczesny (FC Barcelone) complètent la liste. Le gardien belge se retrouve donc à nouveau parmi les tout meilleurs portiers du monde.

Thibaut Courtois, numéro 1 mondial ?

La FIFA a établi cette liste à l’aide d’un panel d’experts internationaux du football. Ils ont évalué les performances des gardiens sur la saison écoulée.

Courtois avait déjà remporté le trophée en 2018 après sa Coupe du Monde impressionnante en Russie. En 2022 et 2023, il avait terminé deux fois à la deuxième place, derrière Martinez et Donnarumma respectivement. C’est un trophée qu’il convoite toujours autant.





Les votes sont ouverts jusqu’au 28 novembre. Les sélectionneurs nationaux, les capitaines, les journalistes et les fans détermineront ensemble qui sera désigné meilleur gardien du monde.