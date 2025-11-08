Un gros projet : le président de Naples rêve plus grand depuis l'arrivée de Kevin De Bruyne

Aurelio De Laurentiis hausse le ton. Le président de Naples juge le stade Maradona dépassé et réclame la construction d'une nouvelle enceinte moderne.

Aurelio De Laurentiis en a assez de voir Naples jouer dans un stade qu’il juge dépassé. Pour le président du club, le Stadio Diego Armando Maradona ne correspond plus à la stature ni aux ambitions de l’équipe.

De Laurentiis s'est laché lors d’un forum sur le football organisé à Milan. "Le stade est un désastre", a-t-il lancé. Il critique la piste d’athlétisme qui éloigne les fans et l’inconfort général de l’enceinte.

Un très gros projet

De Laurentiis veut aller plus loin qu’une rénovation. Un stade de 70 000 places et un parking accessible. Selon lui, c’est la seule manière de rivaliser avec les grands d’Italie et d’Europe.

Le président napolitain ne comprend pas pourquoi son club est traité différemment d’autres grandes équipes. À Naples, le club ne peut profiter du stade que trois jours par match.

Pourtant, le projet est à l’arrêt. Le président accuse les autorités de freiner le dossier. "Ils ne se rendent pas compte qu’ils vont à l’encontre du football", déplore-t-il.