Un gros projet : le président de Naples rêve plus grand depuis l'arrivée de Kevin De Bruyne

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un gros projet : le président de Naples rêve plus grand depuis l'arrivée de Kevin De Bruyne
Deviens fan de Napoli! 270

Aurelio De Laurentiis hausse le ton. Le président de Naples juge le stade Maradona dépassé et réclame la construction d'une nouvelle enceinte moderne.

Aurelio De Laurentiis en a assez de voir Naples jouer dans un stade qu’il juge dépassé. Pour le président du club, le Stadio Diego Armando Maradona ne correspond plus à la stature ni aux ambitions de l’équipe.

De Laurentiis s'est laché lors d’un forum sur le football organisé à Milan. "Le stade est un désastre", a-t-il lancé. Il critique la piste d’athlétisme qui éloigne les fans et l’inconfort général de l’enceinte.

Un très gros projet

De Laurentiis veut aller plus loin qu’une rénovation. Un stade de 70 000 places et un parking accessible. Selon lui, c’est la seule manière de rivaliser avec les grands d’Italie et d’Europe.

Le président napolitain ne comprend pas pourquoi son club est traité différemment d’autres grandes équipes. À Naples, le club ne peut profiter du stade que trois jours par match.

Pourtant, le projet est à l’arrêt. Le président accuse les autorités de freiner le dossier. "Ils ne se rendent pas compte qu’ils vont à l’encontre du football", déplore-t-il.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Napoli

Plus de news

"C'était inacceptable" : Felice Mazzu n'a toujours pas digéré le tacle de Max Dean

"C'était inacceptable" : Felice Mazzu n'a toujours pas digéré le tacle de Max Dean

12:40
Où est-il passé ? Un grand espoir belge mis de côté en sélection

Où est-il passé ? Un grand espoir belge mis de côté en sélection

12:20
Le CEO de l'Union répond aux critiques après la défaite contre l'Atlético : "N'oubliez pas d'où on vient"

Le CEO de l'Union répond aux critiques après la défaite contre l'Atlético : "N'oubliez pas d'où on vient"

12:00
Retrouvailles pour Rik De Mil : quand Romeo Vermant et Lucas Stassin luttaient pour une place en pointe

Retrouvailles pour Rik De Mil : quand Romeo Vermant et Lucas Stassin luttaient pour une place en pointe

11:45
"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

11:00
Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

10:30
Itsme bientôt obligatoire dans les stades : la Pro League passe à la vitesse supérieure

Itsme bientôt obligatoire dans les stades : la Pro League passe à la vitesse supérieure

10:00
1
L'un des plus grands gardiens de Manchester United encense Lammens : "Il peut suivre le chemin de Courtois"

L'un des plus grands gardiens de Manchester United encense Lammens : "Il peut suivre le chemin de Courtois"

09:30
Tension entre l'Afrique du Sud et... le Club de Bruges : Hugo Broos avoue, "J'étais un peu en colère"

Tension entre l'Afrique du Sud et... le Club de Bruges : Hugo Broos avoue, "J'étais un peu en colère"

09:00
"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance

"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance

08:30
Le prochain sur la liste de Rudi Garcia ? Un Diablotin explose en Allemagne

Le prochain sur la liste de Rudi Garcia ? Un Diablotin explose en Allemagne

08:02
Le nouveau grand talent d'Anderlecht ? "Il peut aller très loin"

Le nouveau grand talent d'Anderlecht ? "Il peut aller très loin"

07:40
Mauvaise nouvelle pour Genk avant le match contre La Gantoise

Mauvaise nouvelle pour Genk avant le match contre La Gantoise

07:20
Le nouveau phénomène du Standard fait parler de lui à l'international : "C'est un attaquant très intéressant"

Le nouveau phénomène du Standard fait parler de lui à l'international : "C'est un attaquant très intéressant"

07:00
🎥 Les abonnés de DAZN protégés ? Le coup de pression du monde politique

🎥 Les abonnés de DAZN protégés ? Le coup de pression du monde politique

06:30
Réunion agitée pour l'avenir du championnat : Anderlecht change de camp !

Réunion agitée pour l'avenir du championnat : Anderlecht change de camp !

22:40
Zulte Waregem freiné par la lanterne rouge : la RAAL et le Standard peuvent en profiter dès ce weekend

Zulte Waregem freiné par la lanterne rouge : la RAAL et le Standard peuvent en profiter dès ce weekend

22:58
Le cul entre deux chaises : absent des deux sélections, ce binational va finalement passer la trêve...en club

Le cul entre deux chaises : absent des deux sélections, ce binational va finalement passer la trêve...en club

22:20
Le RFC Liège battu à domicile, le leader accroché : le résumé de la soirée en D1B

Le RFC Liège battu à domicile, le leader accroché : le résumé de la soirée en D1B

22:00
Une première depuis son départ des Diables : Roberto Martinez sélectionne un joueur de Pro League

Une première depuis son départ des Diables : Roberto Martinez sélectionne un joueur de Pro League

21:40
David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

21:20
Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel" Interview

Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel"

20:40
Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

21:00
Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

20:20
Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

20:00
Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

19:40
Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

19:20
La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver" Interview

La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver"

18:40
Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

19:00
Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

18:20
"Ça n'a pas suffi..." : l'entraîneur de Chelsea évoque la blessure de Roméo Lavia

"Ça n'a pas suffi..." : l'entraîneur de Chelsea évoque la blessure de Roméo Lavia

18:00
🎥 Voici la réaction de Romeo Vermant au moment de l'annonce de sa première sélection

🎥 Voici la réaction de Romeo Vermant au moment de l'annonce de sa première sélection

17:30
"On va essayer de garder le même état d'esprit que contre Bruges" : Adnane Abid préface STVV-Standard

"On va essayer de garder le même état d'esprit que contre Bruges" : Adnane Abid préface STVV-Standard

17:00
"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

16:30
Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

16:00
"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges

"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges

15:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 11
Pisa Pisa 1-0 Cremonese Cremonese
Como Como 15:00 Cagliari Cagliari
Lecce Lecce 15:00 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 18:00 Torino Torino
Parma Parma 20:45 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 09/11 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 09/11 Napoli Napoli
Genoa Genoa 09/11 Fiorentina Fiorentina
AS Roma AS Roma 09/11 Udinese Udinese
Inter Inter 09/11 Lazio Lazio
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved