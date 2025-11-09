🎥 Serie A : Saelemaekers marque, mais Milan bute sur un Diable Rouge et un ancien de Pro League

Photo: © photonews

L'AC Milan a laissé filer des points précieux en déplacement à Parme, 17e de Serie A, malgré un but d'Alexis Saelemaekers. L'ancien gardien de but de STVV, Zion Suzuki, a été excellent entre les perches de Parme.

Il y avait un parfum de Jupiler Pro League dans le duel entre Parme et l'AC Milan. Côté locaux, Zion Suzuki et le Diable Rouge Mandela Keita étaient titulaires, ce dernier restant sur le terrain tout le match dans l'entrejeu du Parma Calcio. 

Keita sera à créditer d'un match solide, mais c'est bien un autre Diable Rouge qui se mettra en évidence le premier : Alexis Saelemaekers. Titulaire lui aussi côté milanais, il inscrira un joli but à la 12e minute de jeu - une frappe sèche et placée, de l'extérieur du rectangle.

Un penalty transformé par Rafael Leao offrira deux buts d'avance à Milan à la 25e minute. Mais Adrian Bernabé fera 1-2 à la 45e+1, d'une splendide frappe enroulée depuis le bord du rectangle milanais.

En seconde période, Parme fera 2-2 à l'heure de jeu, et c'est au tour de l'ancien portier de Saint-Trond, Zion Suzuki, de se mettre en évidence. Le gardien de but japonais va sortir le grand jeu pour priver Milan des trois points.

Mais Alexis Saelemaekers, lui, avait bel et bien dribblé Suzuki à la 82e minute, et semblait sur le point de s'offrir un doublé pour faire 2-3... avant d'envoyer le ballon à côté. Un gros raté, qui peut avoir pour conséquence une perte du leadership en Serie A pour les Rossoneri, pistés par Naples, l'Inter et la Roma !

 Classement T P G P P B = Forme
1. Napoli Napoli 10 22 7 1 2 16-8 8 G P G G P
2. AC Milan AC Milan 11 22 6 4 1 17-9 8 G P P G P
3. Inter Inter 10 21 7 0 3 24-12 12 G G P G G
4. AS Roma AS Roma 10 21 7 0 3 10-5 5 G P G G P
5. Juventus Juventus 11 19 5 4 2 14-10 4 P P G G P
6. Bologna Bologna 10 18 5 3 2 16-8 8 G G P P G
7. Como Como 11 18 4 6 1 12-6 6 G P G P P
8. Lazio Lazio 10 15 4 3 3 13-7 6 P P G P G
9. Udinese Udinese 10 15 4 3 3 12-15 -3 P P G P G
10. Cremonese Cremonese 11 14 3 5 3 12-13 -1 P P G P P
11. Torino Torino 11 14 3 5 3 10-16 -6 G G P P P
12. Sassuolo Sassuolo 10 13 4 1 5 11-12 -1 G P P G P
13. Atalanta Atalanta 10 13 2 7 1 13-8 5 P P P P P
14. Cagliari Cagliari 11 10 2 4 5 9-14 -5 P P P P P
15. Lecce Lecce 11 10 2 4 5 8-14 -6 P P P G P
16. Pisa Pisa 11 9 1 6 4 8-14 -6 P P P P G
17. Parma Parma 11 8 1 5 5 7-14 -7 P P P P P
18. Genoa Genoa 10 6 1 3 6 6-14 -8 P P P P G
19. Hellas Verona Hellas Verona 11 6 0 6 5 6-16 -10 P P P P P
20. Fiorentina Fiorentina 10 4 0 4 6 7-16 -9 P P P P P
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Serie A

 Journée 11
Pisa Pisa 1-0 Cremonese Cremonese
Como Como 0-0 Cagliari Cagliari
Lecce Lecce 0-0 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 0-0 Torino Torino
Parma Parma 2-2 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 12:30 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 15:00 Napoli Napoli
Genoa Genoa 15:00 Fiorentina Fiorentina
AS Roma AS Roma 18:00 Udinese Udinese
Inter Inter 20:45 Lazio Lazio
