L'AC Milan a laissé filer des points précieux en déplacement à Parme, 17e de Serie A, malgré un but d'Alexis Saelemaekers. L'ancien gardien de but de STVV, Zion Suzuki, a été excellent entre les perches de Parme.

Il y avait un parfum de Jupiler Pro League dans le duel entre Parme et l'AC Milan. Côté locaux, Zion Suzuki et le Diable Rouge Mandela Keita étaient titulaires, ce dernier restant sur le terrain tout le match dans l'entrejeu du Parma Calcio.

Keita sera à créditer d'un match solide, mais c'est bien un autre Diable Rouge qui se mettra en évidence le premier : Alexis Saelemaekers. Titulaire lui aussi côté milanais, il inscrira un joli but à la 12e minute de jeu - une frappe sèche et placée, de l'extérieur du rectangle.

🇧🇪 | Alexis Saelemaekers est prêt pour la trêve internationale ! 🎯🌟 #ParmaMilan pic.twitter.com/9SumIflQ9s — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 8, 2025

Un penalty transformé par Rafael Leao offrira deux buts d'avance à Milan à la 25e minute. Mais Adrian Bernabé fera 1-2 à la 45e+1, d'une splendide frappe enroulée depuis le bord du rectangle milanais.

En seconde période, Parme fera 2-2 à l'heure de jeu, et c'est au tour de l'ancien portier de Saint-Trond, Zion Suzuki, de se mettre en évidence. Le gardien de but japonais va sortir le grand jeu pour priver Milan des trois points.

Mais Alexis Saelemaekers, lui, avait bel et bien dribblé Suzuki à la 82e minute, et semblait sur le point de s'offrir un doublé pour faire 2-3... avant d'envoyer le ballon à côté. Un gros raté, qui peut avoir pour conséquence une perte du leadership en Serie A pour les Rossoneri, pistés par Naples, l'Inter et la Roma !

FT | Alexis Saelemaekers rate l’occasion de marquer le but de la victoire ! 👀❌ #ParmaMilan pic.twitter.com/gI1gKd7in2 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 8, 2025