Nouvelle désillusion pour Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco
L'AS Monaco a lourdement chuté 1-4 face à Lens. Très déçu, Sébastien Pocognoli a pointé les manquements de son équipe.

Sébastien Pocognoli a du mal à imposer sa patte à l’AS Monaco. L’ancien entraîneur de l’Union SG avait remporté un match plus tôt cette semaine face à Bodo/Glimt, mais son équipe s’est inclinée à domicile contre Lens 1-4.

Menés 1-3 à la pause, les joueurs de Pocognoli ont dû disputer la seconde période à dix. Le coach belge n’a pas mâché ses mots après la rencontre. "Beaucoup de choses ont mal tourné", a-t-il confié à Ligue1+.

"Nous avons perdu trop de duels physiques dès le début du match. Pourtant, nous aurions dû marquer le 1-0. Pas question de chercher des excuses : nous avons tout simplement offert les buts à l’adversaire."

Pocognoli s’attendait à plus de la part de son équipe

"Ensuite, il y a eu ce carton rouge… Nous avons affronté une équipe fraîche et bien organisée. Lens a très bien commencé sa saison et maîtrise parfaitement son système. Nous connaissions leurs qualités et voulions exploiter leurs faiblesses, mais nous n’y sommes jamais parvenus. Nous avons aussi manqué de courage", a-t-il ajouté.

Le coach monégasque accueille avec soulagement la trêve internationale. "Elle arrive au bon moment. Nous avons joué tous les trois jours et manqué de temps pour travailler certains aspects. Nous avons fait de bons matchs, mais cette pause va nous permettre de récupérer des blessés pour ce que j’appelle le ‘bloc 2’, jusqu’à Noël. Pogba ? On verra comment ça évolue. Denis Zakaria, Eric Dier, Vanderson et Krépin Diatta reviennent aussi", a-t-il conclu.

