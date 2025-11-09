Que manque-t-il à Arthur Vermeeren ? Roberto De Zerbi répond

Photo: © photonews

Arthur Vermeeren était titulaire avec l'OM contre Brest, et a été particulièrement impressionnant. Mais le jeune belge n'est pas encore incontournable.

S'il a enchaîné 4 apparitions d'affilée en Ligue 1, Arthur Vermeeren n'est pas encore considéré comme un titulaire absolument incontournable par Roberto De Zerbi cette saison à l'Olympique de Marseille. Le jeune belge impressionne pourtant régulièrement.

Mais l'entraîneur italien de l'OM, dans des propos relayés par le fan-media Massilia Zone, a fait savoir en conférence de presse ce qui manque encore selon lui au Belge pour s'imposer dans tout type de rencontre. 

""Je lui parle presque tous les jours, C'est un 2005. Tout le monde connaît ses qualités. Mais face à des équipes physiques comme l’Atalanta, Lens ou Lisbonne, il doit devenir complet, comme aujourd’hui", explique De Zerbi. 

"S’il reproduit la prestation d’aujourd’hui, il sera titulaire, sauf souci physique ou fatigue", conclut l'entraîneur de l'OM. 

Cette saison, Vermeeren a joué 9 matchs toutes compétitions confondues avec l'OM. Actuellement prêté par le RB Leipzig, il pourrait être conservé en fin de saison, si Marseille se décide à lever l'option à hauteur de 25 millions d'euros. 

