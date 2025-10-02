Le directeur sportif de l'OM fait une grande déclaration au sujet d'Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren a impressionné son monde en Ligue des Champions avec une vraie démonstration face à l'Ajax Amsterdam. Son premier match référence avec l'OM, qui dispose d'une option d'achat.

Arthur Vermeeren (20 ans) est prêté cette saison à l'Olympique de Marseille par le RB Leipzig, avec une option d'achat fixée à 20 millions d'euros par le club allemand. Depuis son arrivée, Vermeeren avait dû se contenter de montées au jeu peu convaincantes, jusqu'à cette semaine et une première titularisation en Champions League.

Et face à l'Ajax Amsterdam, le Belge a été très impressionnant. Arthur Vermeeren a livré "une masterclass", selon de nombreux observateurs, réussissant presque toutes ses passes et toutes ses interceptions, et délivrant une passe décisive.

Vermeeren "pour quelques années" à Marseille ?

De quoi enfin répondre aux attentes. Interrogé en zone mixte après la rencontre, Mehdi Benatia, directeur sportif de l'OM, a évoqué l'avenir de Vermeeren. Le Marocain a notamment révélé que le club français avait déjà essayé de le recruter un an plus tôt : "On avait essayé de le prendre l'année passée mais on n'avait pas réussi", déclare-t-il au micro du Phocéen.

"C'est un top joueur, il joue déjà comme un ancien pour sa première au Vélodrome. On lui a tous parlé un peu pour le rassurer, mais dans ses yeux, tu sentais quelqu'un de très tranquille. Beaucoup d'activité, techniquement très propre (...) c'est un vrai joueur de football", se réjouit Benatia.

"Il n'est que prêté, mais forcément, s'il répète ce genre de prestations et que le projet lui plaît, c'est un joueur qu'on sera appelé à voir ici pour quelques années", ajoute le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Une belle promesse. À Vermeeren de jouer...