"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

Arthur Vermeeren revit à Marseille. Depuis son arrivée en prêt, le jeune belge enchaîne les bonnes performances.

Partir en prêt à Marseille aura été le meilleur choix pour Arthur Vermeeren. Bloqué sur le banc à Leipzig, le Belge avait besoin de jouer. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, il a retrouvé du temps de jeu… et du plaisir.

Un milieu qui s’impose avec calme et confiance

Face à Brest ce samedi, Vermeeren a confirmé tout le bien que l’on dit de lui. Sobre, juste et bien placé, il a fait le lien entre la défense et l’attaque. Son adaptation est rapide, au point que les supporters marseillais ne veulent plus le voir sortir de l’équipe.

En six matchs de Ligue 1, il a délivré une passe décisive et gagné la confiance de son entraîneur. Ce qu’il lui manquait en Allemagne, c’était de la continuité, pas du talent. À l’Antwerp, il avait montré tout son talent dès qu’il enchaînait les matchs.

Même les observateurs en France commencent à s’enthousiasmer. Walid Acherchour, sur Ligue 1+, a salué ses qualités. "Un coach comme lui qui a fait jouer des Locatelli, Maxime Lopez, Gilmour, Gross… des joueurs qui avaient la qualité technique pour ressortir le ballon… Quand il nous dit qu’il préfère O’Riley… Le football, il faut du muscle, il faut courir, il faut aussi de la qualité technique. On l’a vu en Ligue des Champions. Il est au-dessus de la moyenne."

S’il continue comme ça, il pourrait retrouver les Diables Rouges. Avec la Coupe du monde 2026 qui approche, Vermeeren devra se battre pour gagner sa place.