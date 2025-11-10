"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

Muzamel Rahmat
Commentaire
"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

Après la défaite de Liverpool, Virgil Van Dijk a salué la forme exceptionnelle de Jérémy Doku, tout en souhaitant bonne chance aux Diables Rouges pour leurs matchs de qualification.

Même battu, Virgil Van Dijk n’a pas caché son admiration pour Jérémy Doku. Le capitaine de Liverpool, débordé pendant le match, a salué la performance du Belge après la rencontre au micro de Play Sports.

Comme la presse anglaise, Van Dijk est sous le charme

"Il est en pleine forme. Disons qu’il est dans une très bonne dynamique", a-t-il confié avec un sourire. Le Néerlandais a vu sa défense en panique chaque fois que Doku s'approchait de la surface.

Van Dijk a aussi eu un clin d’œil pour les supporters belges : "J’espère pour vous qu’il continuera sur sa lancée la semaine prochaine." Le défenseur faisait référence aux matchs de qualification du Mondial contre le Kazakhstan et le Liechtenstein.

Toujours élégant, il a ajouté : "J’espère que vous vous qualifiez, pour Kevin aussi", en parlant de son ami Kevin De Bruyne.

Face à Doku, Van Dijk a pu mesurer l’ampleur du talent belge. Le joueur de Manchester City est dans une forme étincelante et l’un des meilleurs défenseurs du monde n’a pu que s’incliner devant sa performance.

