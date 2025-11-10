Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité
Deviens fan de Chelsea! 1159

Roméo Lavia continue d'aller de blessures en blessures à Chelsea. La dernière en date va encore le retenir à l'infirmerie pour plusieurs semaines.

Roméo Lavia en est à sa troisième saison à Chelsea. Lors de la première, ses blessures à répétition lui ont valu de longs mois sur la touche (une seule apparition). La saison dernière, les Blues sont parvenus à le faire débuter plusieurs matchs de rang en hiver et en fin d'exercice.

La cuvée 2025/2026 ne lui a pas encore permis pareille performance. Freiné par une entorse jusqu'à la fin du mois de septembre, notre jeune compatriote reprenait tout doucement le rythme, grâce à plusieurs montées au jeu.

Encore freiné dans son élan

La semaine dernière, Enzo Maresca l'a titularisé en Ligue des Champions, à l'occasion du match à Qarabag. Lavia a dû quitter le terrain après trois minutes. Un nouveau désaveu qui n'était jusqu'ici accompagné d'aucune précision sur son état physique.

On en sait désormais plus. Comme le rapporte Het Nieuwsblad, sa blessure au quadriceps le tiendra écarté des terrains pendant un mois...au minimum. Comme souvent, la date exacte de son retour sera décidée en concertation avec le staff médical des Blues, si son corps le lui permet.

Un nouveau coup dur pour Roméo Lavia, qui a déjà manqué 79 matchs sur blessure depuis son arrivée il y a un peu plus de deux ans. Chelsea n'a jamais manqué de lui témoigner sa confiance, en témoigne son contrat jusqu'en 2030.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Roméo Lavia

Plus de news

C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

17:00
Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

16:30
🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

16:00
Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

15:30
Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

15:00
Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

14:40
Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

14:20
"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

14:00
1
"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

13:00
"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

13:30
L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

12:20
Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

12:40
"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

12:00
Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

11:40
1
Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

11:20
📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

11:00
Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr" Réaction

Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr"

10:20
Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

10:40
Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

10:00
1
Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

09:30
🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

09:00
Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

08:00
"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

08:31
Jérémy Doku a détruit Liverpool : Pep Guardiola n'en revient pas

Jérémy Doku a détruit Liverpool : Pep Guardiola n'en revient pas

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/11: Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/11: Fofana

07:00
Grosse inquiétude pour Courtois : blessé juste avant les Diables Rouges

Grosse inquiétude pour Courtois : blessé juste avant les Diables Rouges

07:20
Un transfert au top malgré sa blessure pour Malick Fofana ?

Un transfert au top malgré sa blessure pour Malick Fofana ?

07:00
📷 Après la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini annonce une grande nouvelle!

📷 Après la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini annonce une grande nouvelle!

06:20
Une anecdote qui en dit long : "La dernière fois qu'on a battu Bruges ? J'étais ramasseur de balles..."

Une anecdote qui en dit long : "La dernière fois qu'on a battu Bruges ? J'étais ramasseur de balles..."

06:00
Que manque-t-il à Arthur Vermeeren ? Roberto De Zerbi répond

Que manque-t-il à Arthur Vermeeren ? Roberto De Zerbi répond

23:00
Nicky Hayen fait son autocritique : "Je dois peut-être me regarder dans le miroir..."

Nicky Hayen fait son autocritique : "Je dois peut-être me regarder dans le miroir..."

22:40
Drame en D2 ACFF : un joueur de Jette fait un arrêt cardiaque, le match contre Pays Vert arrêté

Drame en D2 ACFF : un joueur de Jette fait un arrêt cardiaque, le match contre Pays Vert arrêté

22:20
Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs Interview

Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs

21:40
17
Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après la défaite à Anderlecht

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après la défaite à Anderlecht

22:00
Premier faux pas pour Hubert : rejointe par sa bête noire, l'Union ne profite pas de la défaite de Bruges

Premier faux pas pour Hubert : rejointe par sa bête noire, l'Union ne profite pas de la défaite de Bruges

21:22
Un retour de Lukaku à Anderlecht ? "Je l'ai encore appelé hier"

Un retour de Lukaku à Anderlecht ? "Je l'ai encore appelé hier"

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 11
Tottenham Tottenham 2-2 Manchester United Manchester United
West Ham Utd West Ham Utd 3-2 Burnley Burnley
Everton Everton 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 2-2 Arsenal Arsenal
Chelsea Chelsea 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Aston Villa Aston Villa 4-0 Bournemouth Bournemouth
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 3-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Brighton Brighton
Manchester City Manchester City 3- Liverpool Liverpool
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved