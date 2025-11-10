Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

Roméo Lavia continue d'aller de blessures en blessures à Chelsea. La dernière en date va encore le retenir à l'infirmerie pour plusieurs semaines.

Roméo Lavia en est à sa troisième saison à Chelsea. Lors de la première, ses blessures à répétition lui ont valu de longs mois sur la touche (une seule apparition). La saison dernière, les Blues sont parvenus à le faire débuter plusieurs matchs de rang en hiver et en fin d'exercice.

La cuvée 2025/2026 ne lui a pas encore permis pareille performance. Freiné par une entorse jusqu'à la fin du mois de septembre, notre jeune compatriote reprenait tout doucement le rythme, grâce à plusieurs montées au jeu.

Encore freiné dans son élan

La semaine dernière, Enzo Maresca l'a titularisé en Ligue des Champions, à l'occasion du match à Qarabag. Lavia a dû quitter le terrain après trois minutes. Un nouveau désaveu qui n'était jusqu'ici accompagné d'aucune précision sur son état physique.

On en sait désormais plus. Comme le rapporte Het Nieuwsblad, sa blessure au quadriceps le tiendra écarté des terrains pendant un mois...au minimum. Comme souvent, la date exacte de son retour sera décidée en concertation avec le staff médical des Blues, si son corps le lui permet.

Un nouveau coup dur pour Roméo Lavia, qui a déjà manqué 79 matchs sur blessure depuis son arrivée il y a un peu plus de deux ans. Chelsea n'a jamais manqué de lui témoigner sa confiance, en témoigne son contrat jusqu'en 2030.