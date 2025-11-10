Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...
Photo: © photonews

En plus de Thibaut Courtois, Diego Moreira pourrait lui aussi manquer la prochaine trêve internationale.

Ce lundi, la nouvelle est tombée : Thibaut Courtois souffre d’une lésion au niveau du long adducteur de la jambe droite. Il devrait donc manquer, sauf surprise, les matchs de la Belgique contre le Kazakhstan et le Liechtenstein.

Il s’agirait d’une blessure qui le tiendrait éloigné des terrains pendant une dizaine de jours, soit à peu près la durée de la trêve internationale. S’il respecte ce délai, il pourrait donc être apte pour le prochain match du Real Madrid, prévu le 23 novembre face à Elche.

Moreira également incertain avec les Diables Rouges

Mais les Diables pourraient perdre un autre joueur. En effet, Diego Moreira est incertain pour le double rendez-vous crucial de novembre. Selon le Nieuwsblad sa présence reste très incertaine.

Le joueur de Strasbourg a reçu un coup de… Thomas Meunier, également convoqué en équipe nationale, le week-end dernier. Diego Moreira avait délivré une passe décisive avant ce contact, mais n’a pas pu poursuivre la rencontre.

Il doit désormais passer des examens avant qu’une décision ne soit prise concernant sa venue à Tubize. En cas de forfait, le sélectionneur Rudi Garcia pourrait faire appel à un autre joueur.

