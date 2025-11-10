Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

Thibaut Courtois est touché à l'aine. Le Real Madrid a sorti un communiqué médical pour faire le point sur la situation.

Ce weekend, Thibaut Courtois a joué les 90 minutes du match contre le Rayo Vallecano. Mais le Diable Rouge a quitté Vallecas grimaçant, touché à l'aine. "J’espère que ce n’est rien de grave. Mais il faut quand même faire des examens", a expliqué Xabi Alonso au coup de sifflet final.

Des examens qui ont été réalisés et qui ont livré leur verdict. "Une lésion du muscle long adducteur de la jambe droite a été diagnostiquée", explique le Real dans son communiqué officiel.

Pas de Courtois contre le Kazakhstan et le Liechtenstein

Les Madrilènes précisent également que sa revalidation sera suivie de près. Même si ce n'est pas encore dit officiellement, il manquera très probablement les deux prochains matchs des Diables Rouges.





Il devrait ainsi s'agir du deuxième forfait de Courtois depuis son retour chez les Diables sous Rudi Garcia, il avait déjà fait l'impasse sur les matchs en Macédoine du Nord et contre le pays de Galles en fin de saison dernière.

Ceux qui attendaient le match à Sclessin pour le voir en action de leurs propres yeux (si le Liechtenstein parvient à frapper, ce qui n'était pas le cas au match aller) devront donc plus que probablement se faire une raison.