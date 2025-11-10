Un transfert au top malgré sa blessure pour Malick Fofana ?

Le FC Barcelone suivrait de près la situation de Malick Fofana à l'Olympique Lyonnais. Le club voit en lui un renfort potentiel pour le poste d'ailier, malgré sa blessure.

Malick Fofana (20 ans) réalise une excellente saison avec l'Olympique Lyonnais cette saison et s'était imposé, jusqu'à sa blessure à la cheville, comme l'un des meilleurs ailiers gauches du championnat de France. L'ancien gantois a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive cette saison en 9 matchs.

Des prestations qui auraient tapé dans l'oeil d'un grand club, et pas n'importe lequel. En effet, selon le média espagnol Sport, le FC Barcelone aurait fait de Fofana l'une de ses pistes prioritaires sur le flanc gauche en vue de ce mercato hivernal.

Malick Fofana, arrivé en janvier 2024 à Lyon en provenance de Gand, est sous contrat à l'OL jusqu'en 2028. Actuellement, il souffre d'une blessure à la cheville qui devrait le tenir éloigné des terrains pour de longues semaines, voire des mois.

L'OL, cependant, connaît des difficultés financières ces derniers mois, et un départ de Fofana avait déjà été évoqué l'été dernier afin de pallier cette situation. Le Barça serait donc à l'affût.

Fofana, qui compte 5 caps pour un but avec les Diables Rouges, est actuellement évalué à 30 millions d'euros par Transfemarkt.