"J'ai un excellent entraîneur" : un cadre du Bayern répond aux rumeurs de départ

Dans une longue interview accordée au journal L'Équipe, Dayot Upamecano a évoqué son futur au Bayern.

Le contrat du défenseur central bavarois arrivera à son terme le 30 juin 2026. Le PSG ou encore le Real Madrid ont figuré dans les rumeurs ces dernières semaines concernant une potentielle signature du Français.

Dayot Upamecano ne semble pour le moment pas trop concentré sur cela, même s’il sait que son avenir devra être clarifié avant la Coupe du monde, comme le souhaite Didier Deschamps : "Mon agent s’occupe de mon avenir. Nous prendrons la bonne décision. Je suis bien conseillé."

"Je reste concentré sur cette saison et sur mes objectifs avec le club et l’équipe nationale. Je ne pense pas à ça", poursuit le défenseur central.

Heureux en Bavière

Il se sent pour le moment bien en Bavière : "J’ai toujours dit que je me sentais bien au Bayern. J’ai un excellent entraîneur. Je m’entends bien avec mes coéquipiers."





Que penserait-il d’un départ au PSG ? "Je suis tranquille avec ça. Je suis sous contrat avec le Bayern. J’ai des objectifs. Je suis très reconnaissant si des clubs s’intéressent à moi."