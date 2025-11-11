"J'ai un excellent entraîneur" : un cadre du Bayern répond aux rumeurs de départ

"J'ai un excellent entraîneur" : un cadre du Bayern répond aux rumeurs de départ
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Dans une longue interview accordée au journal L'Équipe, Dayot Upamecano a évoqué son futur au Bayern.

Le contrat du défenseur central bavarois arrivera à son terme le 30 juin 2026. Le PSG ou encore le Real Madrid ont figuré dans les rumeurs ces dernières semaines concernant une potentielle signature du Français.

Dayot Upamecano ne semble pour le moment pas trop concentré sur cela, même s’il sait que son avenir devra être clarifié avant la Coupe du monde, comme le souhaite Didier Deschamps : "Mon agent s’occupe de mon avenir. Nous prendrons la bonne décision. Je suis bien conseillé."

"Je reste concentré sur cette saison et sur mes objectifs avec le club et l’équipe nationale. Je ne pense pas à ça", poursuit le défenseur central.

Heureux en Bavière

Il se sent pour le moment bien en Bavière : "J’ai toujours dit que je me sentais bien au Bayern. J’ai un excellent entraîneur. Je m’entends bien avec mes coéquipiers."

Que penserait-il d’un départ au PSG ? "Je suis tranquille avec ça. Je suis sous contrat avec le Bayern. J’ai des objectifs. Je suis très reconnaissant si des clubs s’intéressent à moi."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Bayern Munich
France
Dayotchanculle Upamecano
Vincent Kompany

Plus de news

"Il m'a vraiment aidé sur ça" : un joueur du Bayern révèle l'impact de Vincent Kompany sur son jeu

"Il m'a vraiment aidé sur ça" : un joueur du Bayern révèle l'impact de Vincent Kompany sur son jeu

09:30
Thibaut Courtois de nouveau blessé : le moment est venu de lancer Senne Lammens ? Analyse

Thibaut Courtois de nouveau blessé : le moment est venu de lancer Senne Lammens ?

11:40
Lamine Yamal forfait pour la trêve de novembre : la Fédération espagnole est furieuse

Lamine Yamal forfait pour la trêve de novembre : la Fédération espagnole est furieuse

11:12
Arthur Vermeeren séduit la presse française, et plus particulièrement le journal L'Équipe

Arthur Vermeeren séduit la presse française, et plus particulièrement le journal L'Équipe

11:00
Guillaume Gillet sous le charme de Nathan De Cat : "Il donne l'impression d'avoir joué son 50e Topper"

Guillaume Gillet sous le charme de Nathan De Cat : "Il donne l'impression d'avoir joué son 50e Topper"

10:00
Le début d'un nouveau chapitre pour Charles De Ketelaere à l'Atalanta ?

Le début d'un nouveau chapitre pour Charles De Ketelaere à l'Atalanta ?

09:00
🎥 Arne Engels doublement décisif en Écosse : et de quelle manière !

🎥 Arne Engels doublement décisif en Écosse : et de quelle manière !

08:30
Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

08:00
Antonio Conte, furieux, règle ses comptes avec ses joueurs en l'absence de Kevin De Bruyne

Antonio Conte, furieux, règle ses comptes avec ses joueurs en l'absence de Kevin De Bruyne

07:40
Stijn Stijnen à nouveau dans le viseur : le parquet fédéral réclame une nouvelle suspension

Stijn Stijnen à nouveau dans le viseur : le parquet fédéral réclame une nouvelle suspension

07:20
La RAAL méritait-elle vraiment un carton rouge contre l'Antwerp ? Jonathan Lardot a un avis bien tranché

La RAAL méritait-elle vraiment un carton rouge contre l'Antwerp ? Jonathan Lardot a un avis bien tranché

07:00
Une statistique place le Standard au même niveau que... Dender

Une statistique place le Standard au même niveau que... Dender

06:30
Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

23:00
"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

22:30
📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

22:00
🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

21:30
Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

21:00
Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

20:40
Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

20:20
4
"Beaucoup de clubs m'ont appelé" : Will Still fait le point sur ses plans pour les prochains mois

"Beaucoup de clubs m'ont appelé" : Will Still fait le point sur ses plans pour les prochains mois

20:00
"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

19:30
1
Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

19:00
Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ? Edito

Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ?

18:40
Trois tirs en 90 minutes : comment le Standard est-il (re)tombé si bas ?

Trois tirs en 90 minutes : comment le Standard est-il (re)tombé si bas ?

18:20
4
Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire

Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire

18:00
Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

17:30
C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

17:00
Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

16:30
Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

15:30
🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

16:00
Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

14:20
1
Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

14:40
Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

15:00
"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

14:00
1
"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

13:30
"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 10
Werder Brême Werder Brême 2-1 Wolfsburg Wolfsburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6-0 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Union Berlin Union Berlin 2-2 Bayern Munich Bayern Munich
Hambourg Hambourg 1-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Hoffenheim Hoffenheim 3-1 RB Leipzig RB Leipzig
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 3-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Freiburg Freiburg 2-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 FC Augsburg FC Augsburg
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-0 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved