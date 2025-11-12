Le Diablotin le moins connu évolue pourtant en Espagne

Le Diablotin le moins connu évolue pourtant en Espagne
Photo: © photonews
Connaissez-vous Benjamin Pauwels ? Il est l'un des noms les moins connus de la sélection de Gill Swerts.

La sélection des Espoirs belges regorge de noms bien connus, dont plusieurs ont déjà évolué avec les Diables Rouges : Arthur Vermeeren, Matte Smets, Mike Penders, Norman Bassette.

D'autres sont présentés comme de grands talents à suivre depuis longtemps, comme Stanis Idumbo, Rayane Bounida, Lucas Stassin ou encore Noah Adedeji-Sternberg.

Mais connaissez-vous Benjamin Pauwels ? Parmi les U21, il est probablement celui avec lequel le grand public belge est le moins familier, notamment du côté francophone, puisqu'il a été formé à La Gantoise et au Beerschot, où il a découvert la Challenger Pro League (18 matchs). 

En 2024, Pauwels signait au SC Cambuur, aux Pays-Bas. Il y a disputé 37 matchs (4 buts, 8 assists), décrochant ainsi un transfert en D2 espagnole l'été passé, à Leganés. En Espagne, Pauwels est actuellement réserviste, monté au jeu à 6 reprises en Liga2.

"Il a quelque chose de spécial", estimait récemment Gill Swerts à son sujet au micro de la RTBF. Pauwels avait déjà été appelé avec les U21 en mars dernier, alors qu'il évoluait encore à Cambuur. Ses qualités en un-contre-un sont notamment mises en avant par le sélectionneur. Un nom à suivre, donc...

