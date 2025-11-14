"Pas uniquement un choix du cœur" : Stanis Idumbo, qui peut choisir entre trois sélections, se confie

"Pas uniquement un choix du cœur" : Stanis Idumbo, qui peut choisir entre trois sélections, se confie
Photo: © photonews

Stanis Idumbo, le jeune attaquant de l'AS Monaco dirigé par Sébastien Pocognoli, devrait être titularisé ce vendredi contre l'Autriche avec les Espoirs belges. Une performance convaincante pourrait rapprocher son équipe de l'Euro 2027.

L’attaquant de 20 ans, formé à Bruges, La Gantoise et l'Ajax Amsterdam, possède la double nationalité et pourrait également choisir de jouer pour la République démocratique du Congo, comme l’ont récemment fait Matthieu Epolo et Mario Stroeykens.

Mais pour l’instant, Stanis Idumbo reste avec les Diablotins. "Pour le moment, je suis en Belgique. Mais on ne sait jamais ce que l’avenir réserve. Cela dépend aussi des choix de la sélection nationale et des opportunités qu’on me donne", explique-t-il à nos confrères de la Dernière Heure.

Le temps de jeu, une priorité pour Stanis Idumbo

Pour le jeune avant-centre de l'AS Monaco, arrivé en provenance du FC Séville cet été contre 10 millions d'euros, émotion et carrière comptent autant l’un que l’autre. "Parfois, on choisit avec le cœur et cela peut se révéler compliqué. Parfois, on choisit uniquement de manière rationnelle. L’essentiel, c’est de jouer", précise-t-il.

Il insiste. "Si je reste en Belgique, c’est pour avoir du temps de jeu. Regardez Malick Fofana : il est arrivé quasiment de nulle part chez les Espoirs. Tout est possible, pour moi aussi." Concernant la France – pour laquelle il pourrait également jouer – il ajoute en riant : "Seul Dieu le sait."

Il est donc clair que son choix définitif n’est pas encore arrêté. "Tout dépendra de qui me fait confiance et de ce qui me permettra de progresser. Le cœur joue un rôle, mais il faut aussi être rationnel. À un moment donné, il faudra prendre une décision et l’assumer pleinement", a-t-il conclu.

