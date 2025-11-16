Saint-Étienne veut s'en débarrasser : Lucas Stassin devient le bon plan du mercato

Saint-Étienne se prépare à vendre Lucas Stassin cet hiver. Notre compatriote pourrait partir pour un montant bien plus bas que cet été.

Lucas Stassin avait indiqué cet été qu’il souhaitait partir. La direction du club avait fermé la porte, convaincue qu’il pouvait jouer un rôle important dans la lutte pour la montée. Mais la situation a changé depuis, l’attaquant belge a perdu sa place de titulaire.

La saison dernière, Stassin avait attiré l’attention de plusieurs clubs. Lens, Rennes, Lille et le Paris FC avaient montré de l’intérêt. L’offre du Paris FC était impressionnante : le club parisien avait mis 26 millions d’euros sur la table, mais Saint-Étienne réclamait au moins 30 millions.

Un prix de départ fortement revu à la baisse

Cette position n’est plus d’actualité. Le transfert de Stassin cet hiver devrait se jouer autour de 15 millions d’euros, selon le média Sport.fr.

La relation entre Stassin et l’entraîneur Horneland s'est dégradée entre-temps. L’émergence de Joshua Duffus, auteur de quatre buts, a bousculé la hiérarchie en attaque. Un départ serait la solution la plus logique.

Les propriétaires du club, Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis, avaient refusé des offres dépassant les 20 millions d’euros. En mettant Stassin sur le marché, Saint-Étienne espère récupérer plus de 15 millions d’euros et un peu de calme dans le vestiaire.