🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

Photo: RFC Liège
Le coprésident du RFC Liège, Jean-Paul Lacomble, s'est exprimé à propos de la lutte contre l'homophobie et les discriminations dans le football et le sport, dans une vidéo partagée par le Matricule 4 sur YouTube.

Place aux présentations pour le coprésident pour qui cette lutte compte beaucoup : "Je suis président du Football Club Liégeois et également de la Fondation Ihsane Jarfi. Le Football Club Liégeois, matricule 4, est le plus vieux club wallon et évolue en D1B. La Fondation Jarfi a été créée il y a dix ans après l’assassinat homophobe du jeune Ihsane Jarfi, et a pour objet social de lutter contre l’homophobie et toutes les formes de discrimination."

RFC Liège x Fondation Ihsane Jarfi

Le RFC Liège met en place une collaboration avec la fondation : "Nous organisons depuis trois ans, le FC Liégeois et la Fondation Jarfi, un tournoi pour les jeunes de 14 et 15 ans. Un tournoi dont le football n’est qu’un prétexte, puisque, en réalité, entre les matchs, les jeunes assistent à des ateliers où des expériences de discrimination, et notamment de discrimination homophobe, leur sont exposées." 

Un objectif très clair : "Le but est de leur faire prendre conscience que le football est un endroit où les réflexes et le vocabulaire homophobes sont omniprésents, vraiment banalisés, et qu’il convient, en pratique, pas uniquement en discours, de les combattre."

Il ne veut d’ailleurs pas s’arrêter là. Jean-Paul Lacomble se veut ambitieux : "Compte tenu du succès d’estime du Challenge Jarfi, nous voulons l’organiser avec d’autres clubs sportifs de la famille Sang et Marine : neuf sports dans la famille de clubs autour du Football Club Liégeois."

"Et nous le mettons à disposition d’autres clubs, dans d’autres provinces, pour que le message anti-homophobie et anti-discrimination puisse vraiment être répété partout," conclut-il.

FC Liège

