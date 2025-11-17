Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein
Photo: © photonews

Deux Diables Rouges sont forfaits pour la rencontre de la Belgique face au Liechtenstein de ce mardi soir. La fédération belge l'a annoncé ce lundi en début de soirée.

Les deux joueurs qui manquent à l'appel pour cette dernière rencontre de qualifications sont Amadou Onana et Nathan Ngoy. Le milieu de terrain est out par "mesure de précaution" tandis que le défenseur central ne jouera pas en raison d'une "blessure à la main".

Amadou Onana était titulaire face au Kazakhstan. C'est une véritable pièce maîtresse de l’effectif de Rudi Garcia qui ne sera pas de la partie. Il avait été remplacé à la 71e minute de jeu par Youri Tielemans.

Nouveau dans l’effectif des Diables Rouges, Nathan Ngoy devra encore un peu patienter avant de faire ses grands débuts. Son absence dans l’effectif était de toute façon déjà probable, étant le 24e joueur et donc absent de la feuille de match lors du dernier match. Rudi Garcia aurait cependant pu décider cette fois de le mettre dans le groupe.

Pas de débuts à Sclessin en équipe nationale

L'histoire aurait évidemment été belle de le voir faire ses débuts en équipe nationale dans le stade de son club formateur, le Standard. Le défenseur belge a évolué sous les couleurs liégeoises de 2019 à 2025. Avant cela, il était passé par le centre de formation du Sporting d'Anderlecht de 2011 à 2019.

En cas de victoire face au Liechtenstein, les Diables Rouges seront officiellement qualifiés pour la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le succès est donc impératif, d'autant plus qu'il s'agit d'une rencontre face à l'une des sélections les plus faibles au monde.

Nathan Ngoy

