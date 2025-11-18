Rudi Garcia a fait son choix : un joueur des Diables absent de la feuille de match pour ce soir

Rudi Garcia a fait son choix : un joueur des Diables absent de la feuille de match pour ce soir
Photo: © photonews

Les Diables Rouges jouent ce mardi leur dernier match de qualification pour la Coupe du Monde contre le Liechtenstein. Rudi Garcia a dû trancher et envoyer un joueur en tribune.

Pas d'excuse : tout autre résultat qu'une victoire par plusieurs buts d'écart serait accueilli comme un véritable camouflet. Outre son onze de base, Rudi Garcia a également dû trancher pour les joueurs inscrits sur la feuille de match. 

Pour répondre aux règles de l'UEFA, notre sélectionneur a dû enlever un homme de son groupe, il sera présent dans les tribunes et non sur le banc pour assister à la rencontre.

Quatre gardiens, un de trop

Comme l'on peut le voir sur le site de l'UEFA, c'est Maarten Vandevoordt qui a été désigné. 'Ecarter' un gardien est une décision somme toute assez logique puisque Garcia disposait de quatre portiers et de 20 joueurs de champ.

À sa place, Mike Penders sera sur le banc. Le gardien de Strasbourg a été appelé après le match contre le Kazakhstan, alors qu'il faisait partie du groupe des U21 dans un premier temps.

L'ancienne pépite de Genk n'avait jamais été sur le banc des Diables Rouges, il s'agira donc d'une grande première pour lui après ses bonnes prestations en Ligue 1.

