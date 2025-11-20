Ce jeune espoir belge victime d'un malaise cardiaque est enfin de retour !

Samuel Nibombé a fait son retour avec l'AS Monaco U19. Il a participé à la victoire 4-3 de son équipe face au SC Air Bel U19.

Le milieu défensif belge a pris part à sa première rencontre depuis mai dernier. Il avait été victime d'un malaise cardiaque lors de la finale du Challenge Espoirs entre le Stade Rennais et Monaco.

Le joueur de 18 ans avait été transporté à l'hôpital dans un état conscient. Heureusement, aujourd'hui il va bien mieux et est prêt à montrer ce dont il est capable.

Le club monégasque l'avait soutenu en juillet dernier. Il avait été salué par les joueurs de l'équipe première avant que ceux-ci ne partent faire un stage en Angleterre. "J’ai reçu beaucoup de soutien, ça m’a fait plaisir. Bientôt, je serai de retour sur les terrains," avait déclaré le médian formé à Mons.

Le moment de son retour est enfin arrivé un peu plus de quatre mois plus tard. Aucun risque n'a été évidemment pris avec lui avant qu'il ne refoule les pelouses de football.

Un deuxième match pour bientôt ?

Le prochain match de l'AS Monaco U19 est programmé à ce samedi. Les Monégasques se déplaceront à Montpellier pour le compte de la onzième journée du championnat de France U19. L'AS Monaco pointe actuellement à la seconde place, devant Montpellier, qui a deux points de moins (17) et un match de moins. Le Gazélec FC Ajaccio est en tête avec 22 unités.