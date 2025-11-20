Problème au mollet : un Diablotin, titulaire pendant la trêve, déclare forfait ce week-end

Photo: © photonews

Titulaire contre l'Autriche avec les Diablotins lors de la trêve internationale, Lucas Stassin sera forfait pour la rencontre entre Saint-Étienne et Nancy ce samedi en raison d'une légère blessure.

Avec l’absence de Romelu Lukaku, blessé, un débat s’est instauré avant la trêve internationale : qui devait numériquement remplacer Big Rom’ dans le noyau ?

Deux noms sont rapidement ressortis : Roméo Vermant et Lucas Stassin. C’est le premier qui a été retenu et qui est entré en jeu pour les deux dernières minutes au Kazakhstan, tandis que Lucas Stassin était titulaire avec les Diablotins, en Autriche.

L’avant-centre de 20 ans a disputé l’intégralité des nonante minutes, sans parvenir à trouver le chemin des filets. Rentré en France cette semaine, il a cependant ressenti une gêne au mollet nécessitant une attention particulière.

Lucas Stassin forfait avec Saint-Étienne contre Nancy

Le verdict est tombé : Stassin manquera la rencontre de Ligue 2 entre l’AS Saint-Étienne et Nancy, prévue ce samedi, a annoncé son entraîneur Eirik Horneland en conférence de presse.

"Lucas Stassin est forfait, il ressent une gêne au mollet suite à son rendez-vous international. C’est également le cas de Joshua Duffus, touché à Troyes, qui poursuit sa réathlétisation. Maxime Bernauer et João Ferreira sont disponibles et prêts." L’absence du Diablotin ne devrait toutefois pas se prolonger.

