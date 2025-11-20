Une légende du Bayern ravie par le travail de Vincent Kompany : "Avec lui, on parle enfin de football"

Ancien joueur du Bayern Munich pendant neuf saisons et actuel membre du conseil de surveillance, Ulrich Hoeneß s'est exprimé à propos du début de saison grandiose de la formation entraînée par Vincent Kompany.

Il est évidemment ravi de voir le Bayern réussir aussi bien son début de saison : "Nous sommes, bien sûr, très, très heureux de ce que nous voyons. J’ai toujours dit que lorsque vous avez une équipe dont vous êtes vraiment satisfait, vous pouvez enfin vous détendre et profiter du match dans les tribunes." En ce début d'exercice, le club bavarois a réalisé un incroyable départ avec seize victoires de suite, avant de concéder son premier nul lors de son dernier match le 8 novembre dernier.

Ulrich Hoeneß est admiratif de Vincent Kompany au micro du Bild : "J’ai récemment rencontré Vincent Kompany pour dîner et je lui ai dit : 'Autrefois, à la 80e minute, on espérait que le match se termine vite. Et maintenant, à la 80e minute, on se dit : 'J’espère qu’ils vont continuer longtemps, parce que c’est un vrai plaisir'."

"Les joueurs s’amusent. Les supporters s’amusent. Et nous dans les tribunes, nous nous amusons aussi. Et c’est en fait la situation idéale en ce moment, exactement comme nous voulons imaginer le FC Bayern," poursuit-il.

Avec lui, on parle enfin de football

Vincent Kompany permet au Bayern de se concenter uniquement sur le football : "Il a quelques avantages (par rapport à ses prédécesseurs, ndlr). Par exemple, en tant que journaliste, vous devez à nouveau travailler. Les entraîneurs précédents vous donnaient toujours matière à débattre pendant des semaines."

"Ce n’est pas le cas avec lui, car il veut parler de football, et c’est une bonne chose pour tout le FC Bayern," conclut-il.

Ulrich Hoeneß est un grand nom du football allemand. Il a évolué durant neuf saisons au Bayern entre 1970 et 1979 après avoir quitté son club formateur, le TSG Ulm 1846. L'ancien attaquant compte pas moins de 239 matchs sous les couleurs munichoises pour 86 buts inscrits.