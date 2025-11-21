"Parfois, c'est bien d'être au milieu des joueurs" : Kompany s'exprime sur sa participation aux entraînements

Vincent Kompany s'est exprimé sur sa participation avec le ballon aux entraînements avec son équipe. Il s'est même déjà blessé à cause de cela.

Cette semaine, une vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Dans cette dernière, partagée par le Bayern, on peut y apercevoir le tacticien belge se donner à 100 % à l’entraînement lors d’un exercice de possession avec ses joueurs.

Vincent Kompany s’est exprimé sur cette pratique : "J’ai aussi été joueur-entraîneur à Anderlecht. Parfois, c’est bien d’être au milieu des joueurs."

"Lors du dernier entraînement avant de partir à la Coupe du Monde des Clubs, je me suis blessé. Ce n’est pas trop fréquent que je fasse ça," conclut-il à ce sujet.

Joueur-entraîneur à Anderlecht

Vincent Kompany avait en effet commencé sa carrière de coach de manière un peu particulière. Il était à la fois entraîneur et joueur du Sporting d’Anderlecht, ce qui se fait de plus en plus rare.

Lire aussi… 🎥 Quand Vincent Kompany s'investit pleinement avec ses joueurs à l'entraînement›L’entraîneur belge avait entraîné le club bruxellois avant de mettre définitivement un terme à sa carrière. "C’est ce qui se fait de mieux en Belgique. Cela peut vous surprendre. C’est la décision la plus passionnée et la plus rationnelle que j’ai jamais prise," avait-il expliqué au micro d’Anderlecht à propos de ce rôle.