Et si c'était la solution ? Julien Duranville vers un départ de Dortmund en prêt cet hiver ?

Blessé en ce début de saison, Julien Duranville fait petit à petit son retour avec des apparitions avec l'équipe B de Dortmund. Mais une solution pourrait être envisagée cet hiver !

Le média allemand Ruhr Nachrichten rapporte qu'il pourrait être prêté lors du prochain mercato. Son entourage étudierait la possibilité. Cela pourrait permettre au joueur belge d'enchaîner les minutes de jeu, plutôt que de se faire difficilement sa place au BVB.

Ce prêt pourrait bien être avantageux pour les différentes parties. Reste maintenant à voir quelles équipes seraient prêtes à l’accueillir pour une demi-saison. Anderlecht avait été cité un temps pour un éventuel retour en janvier, mais cette information serait fausse. Son club n’aurait pas l’intention de le recruter.

L’instabilité de Julien Duranville en ce qui concerne ses blessures pourrait inquiéter certains clubs quant à l’idée de le recruter. Ces dernières années, il a été peu chanceux, multipliant les blessures à répétition.

Julien Duranville... dans l'équipe B

En ce début d’exercice, il a souffert d’une rupture de l’articulation acromio-claviculaire. Le 2 novembre, il a foulé pour la première fois de la saison, en match officiel, les terrains. Avec l’équipe B du BVB, il a joué face au 1. FC Bocholt avant d’enchaîner la semaine suivante contre Schalke 04 II. La seconde équipe de Dortmund évolue en quatrième division.

Il n’a donc pas encore de minute avec l’équipe première du BVB dans les jambes cette saison. Et nous sommes déjà fin novembre.

