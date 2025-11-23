🎥 Plus inspiré qu'à Sclessin et Astana : le magnifique but de Leandro Trossard dans le derby londonien

🎥 Plus inspiré qu'à Sclessin et Astana : le magnifique but de Leandro Trossard dans le derby londonien

Arsenal joue en ce moment contre Tottenham. Leandro Trossard a montré la voie à suivre en ouvrant le score en première mi-temps.

Pour certains joueurs, la trêve internationale peut servir d'exutoire pour sortir quelques jours de leur réalité en club. Pour Leandro Trossard, c'est parfois le contraire : après 70 minutes qui ne resteront pas dans les mémoires avec les Diables et 30 minutes qui ne lui ont pas permis d'être décisif contre le Liechtenstein, le Limbourgeois a repris ses bonnes vieilles habitudes avec Arsenal.

Trossard a été aligné d'entrée par Mikel Arteta à l'occasion du derby londonnien contre Tottenham. Il l'en a remercié à sa manière, en ouvrant le score après 35 minutes.

Arsenal largement au-dessus

L'appel du Diable Rouge dans le dos de la défense des Spurs est sublime, tout comme sa manière de se retourner en position acrobatique pour ajuster Guglielmo Vicario. Cinq minutes plus tard, Eberechi Eze l'a imité pour permettre à Arsenal de mener 2-0 au repos.

Une avance logique vu la domination des Gunners, qui n'ont pas laissé leur adversaire tenter la moindre frappe. Le calvaire de Tottenham a recommencé dès la reprise, avec le 3-0, à nouveau signé Eze. Richarlison a ensuite sauvé l'honneur des visiteurs, ramenant le score à 3-1.

