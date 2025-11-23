🎥 Quelle réponse après les critiques chez les Diables ! Le tout premier but d'Arthur Theate avec Francfort

Photo: © photonews

Arthur Theate a été ciblé par les critiques suite à son erreur contre le Kazakhstan. Il a répondu de la meilleure manière, sur le terrain, avec Francfort.

Arthur Theate n'avait pas caché son agacement à Astana, lorsqu'il s'est fait questionner sur le manque de stabilité de la défense belge. Le Liégeois regrettait qu'une simple erreur, aussi coupable soit-elle, vienne remettre en question les matchs appliqués joués avec Zeno Debast.

Certains n'ont pas hésité à réclamer sa sortie du onze de base. Les critiques étaient particulièrement sévères au nord du pays. Frank Boeckx n'avait d'ailleurs pas hésité à signaler, de manière exagérée, que Wout Faes avait été descendu pour moins que ça et qu'il n'hésiterait pas à lancer Brandon Mechele à sa place.

Le défenseur a passé de meilleurs moments à Sclessin, où il rêvait jadis de jouer avec le Standard, pour célébrer la qualification pour la Coupe du Monde. Ce weekend, il était de retour aux affaires avec Francfort.

Buteur au meilleur moment

Il s'est mis en évidence en marquant sur corner lors du déplacement à Cologne. Un moment fort puisqu'il s'agit de son tout premier but avec Francfort et que l'Eintracht était mené 1-0. Les visiteurs ont ensuite continué sur leur lancée pour mener 1-4, et finalement s'imposer 3-4.

A voir la libération de Theate et sa rage de vaincre, on comprend toute l'importance de ce but pour lui. Dans le camp d'en face, Alessio Castro-Montes était une nouvelle fois réserviste, montant pour les dix dernières minutes de jeu.

Bundesliga

 Journée 11
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-1 Hoffenheim Hoffenheim
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-3 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Wolfsburg Wolfsburg 1-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Augsburg FC Augsburg 1-0 Hambourg Hambourg
Bayern Munich Bayern Munich 6-2 Freiburg Freiburg
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-3 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-4 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
RB Leipzig RB Leipzig 2-0 Werder Brême Werder Brême
FC St. Pauli FC St. Pauli 0-1 Union Berlin Union Berlin
