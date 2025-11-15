Arthur Theate chahuté au nord du pays : "Wout Faes n'a jamais commis de telles erreurs, et pourtant..."

Arthur Theate est à la base du but kazakh avec sa perte de balle. Marc Degryse et Frank Boeckx sont particulièrement acerbes envers lui.

Si Arthur Theate ne s'était pas rendu coupable de sa perte de balle menant à l'ouverture du score, son match aurait pu être qualifié d'assez serein. Mais il n'y coupera pas : le défenseur de Francfort est pointé du doigt pour son erreur individuelle. Sur le plateau de VTM, Marc Degryse et Frank Boeckx sont assez sévères.

"Sa passe mal assurée qui a permis d'ouvrir le score a été le point noir du match. Son geste...généreux a contribué à ce résultat. Commencer un match comme ça est tout simplement inacceptable. Et cela vaut pour toute la défense. Nous avons également beaucoup souffert défensivement en début de rencontre face au Pays de Galles", estime Degryse.

Les critiques fusent

Boeckx va même plus loin, il ne serait pas contraire à un séjour de Theate sur le banc : "Prenez Wout Faes : il n'a jamais commis de telles erreurs et pourtant, il a été injustement critiqué. Pour moi, Brandon Mechele a entièrement sa place. Lui aussi joue en Ligue des Champions".

Il n'y avait qu'Olivier Deschacht pour défendre le Liégeois : " Il ne faut pas condamner tout le monde après une erreur individuelle. Theate est notre joueur clé, notre homme à tout faire derrière".





Pour l'ancien défenseur de métier, le problème est bien plus large : "Il est essentiel de se concentrer sur les fondamentaux. Contre le Kazakhstan, le problème était tout simplement un manque de précision : ils pensaient pouvoir jouer en pilote automatique, mais cela peut parfois aboutir à des déceptions comme celle de ce soir".