L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

La Ligue des Champions a encore été le théâtre de matchs riches en émotions, hier soir. Deux noms bien connus du football belge font partie de l'équipe de la semaine.

L'Union Saint-Gilloise a frappé fort en s'imposant 0-1 à Galatasaray, sa deuxième victoire de la campagne après son succès 1-3 au PSV lors de la journée inaugurale. Plus que des individualités, c'est un collectif qui est allé forcer la décision à Istanbul.

Pourtant, au milieu du quadruplé de Kylian Mbappé avec le Real Madrid ou du triplé de Vitinha avec le PSV, l'UEFA ne pouvait pas ignorer les Saint-Gillois pour construire son onze de la semaine.

Un flanc droit cher au football belge

C'est finalement Anan Khalaili qui figure dans cette dream team. Comme quoi, il n'est pas nécessaire de marquer ou de délivrer un assist pour faire un match abouti ; l'Israélien a parfaitement rempli sa tâche sur le flanc, en fermant la porte défensivement, tout étant le premier à repartir pour créer le danger.

Un Diable Rouge est aussi à la fête, mais pas chez les Unionistes. Grâce à son but et à son assist pour Ademola Lookman, Charles De Ketelaere a décidé en cinq minutes de la rencontre de l'Atalanta à Francfort, il figure lui aussi dans le onze de la semaine.

Une belle récompense pour l'ancien Brugeois, qui ne s'était pas encore montré décisif sur la scène européenne cette saison. Pour le reste, l'équipe est assez diversifiée, aucune équipe n'y place plus d'un joueur.