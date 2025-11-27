Pocognoli en manque de ce qui fait la force de l'Union ? "Un match d'hommes face à des joueurs d'expérience"

Pocognoli en manque de ce qui fait la force de l'Union ? "Un match d'hommes face à des joueurs d'expérience"

L'AS Monaco a concédé le partage à Pafos (2-2) hier soir. Sébastien Pocognoli est toujours à la recherche de cette constance dans l'équipe.

Gagner à l'extérieur en Ligue des Champions, montrer que l'équipe est capable de faire le dos rond jusqu'au bout, voilà qui aurait fait un bien fou à Monaco et à Sébastien Pocognoli. Mais en concédant l'égalisation sur un but contre son camp dans le moneytime, les Monégasques sont revenus pleins de regrets sur leur rocher.

"Nous avons bien commencé le match en marquant un but comme nous avions travaillé, en construisant une action entre les lignes avec les joueurs créatifs. Je ne sais pas si c’est le fait de marquer qui nous fait reculer ou si c’est la peur d’encaisser un but qui nous paralyse pour l’instant. Il faudra être plus forts mentalement dans certains aspects du jeu", note Sébastien Pocognoli, cité par La Diagonale.

Gagner en constance

"C’était un match d’hommes face à des joueurs d’expérience. Il nous manque ce côté roublard, un peu vicieux et agressif", poursuit l'entraîneur belge. Monaco manquerait-il de l'expérience et de la gestion de match qui font la force...de l'Union Saint-Gilloise ? Du côté de Galatasaray, les Unionistes personnifiaient ce vice et cette roublardise.

Mais il serait réducteur de comparer les deux équipes uniquement sur base de leur dernier match : " On a fait preuve de tout ça à Bodö/Glimt et à Nantes où on avait été durs dans les duels. Encore une fois, la stabilité dans l’équipe va permettre de créer cet ADN. Nous avons trop de variations dans le caractère et c’est à moi d’apporter cela. Cela fait un mois que j’y travaille. J’essaye de la cerner, la pousser et la stimuler, c’est quelque chose qui prend du temps, d’autant qu’il faut jongler avec cette instabilité".

Lire aussi… Début de crise à Monaco : le Pafos arrache un partage et met en difficulté Sébastien Pocognoli

Plus que le vice, c'est la stabilité de l'Union que son ancien entraîneur pourrait envier. Au Parc Duden, Pocognoli avait l'impression de devoir recommencer certaines choses pourtant travaillées la saison passée. Il devra également faire preuve de patience à Monaco :  "Je m’y attendais parce que c’est toujours un challenge quand on arrive en cours de saison. Je n’en ai pas peur car je sais le travail qui est fait dans l’ombre, nous travaillons au maximum".

La comparaison avec l'Union, il veut la tourner à son avantage : "On essaye de créer un état d’esprit, de concerner tout le monde et de créer une rigueur au quotidien pour avoir une grande ambition dans ce noyau. Le bilan comptable n’est pas bon, c’est une certitude, mais c’est quelque chose que j’ai connu la saison passée à l’Union. Je n’ai pas de crainte ni de résignation dans ce que j’essaye de mettre en place".

"Il faut être flexible par rapport à son équipe, les derniers résultats et les adversaires, a-t-il justifié. Je ne suis pas quelqu’un figé dans un système. Nous avons montré de bonnes choses et d’autres moins positives dans l’ancien schéma dû en partie à l’instabilité et des profils. Il y a eu de bonnes choses hier soir, mais il y a toujours cette irrégularité, peu importe la structure en place", conclut Sébastien Pocognoli.

Les plus populaires

Champions League

 Journée 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Chelsea Chelsea 3-0 FC Barcelone FC Barcelone
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Prague Slavia Prague 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Copenhague FC Copenhague 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 2-2 Monaco Monaco
Sporting Portugal Sporting Portugal 3-0 FC Bruges FC Bruges
Liverpool Liverpool 1-4 PSV PSV
Arsenal Arsenal 3-1 Bayern Munich Bayern Munich
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-3 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-1 Inter Inter
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 3-4 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 5-3 Tottenham Tottenham
