Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich
Photo: © photonews

Critiqué depuis son arrivée, Philippe Clement décroche enfin une victoire qui relance Norwich City. Son but est de maintenir le club en Championship.

Philippe Clement tient enfin sa première victoire en Angleterre. Norwich a surpris QPR, une équipe mieux classée et cette bouffée d’air frais change un début de saison jusque-là très compliqué.

L’été dernier, Clement avait étonné tout le monde. Le coach belge avait décliné plusieurs propositions, dont celle d’Anderlecht, par fidélité envers le Club de Bruges. Beaucoup n’ont pas compris son choix de rejoindre la deuxième division anglaise.

Première victoire

Sur le terrain, Norwich a répondu présent. Après un début de match chaotique et un 1-1 rapide, un but malheureux de QPR a changé l’élan du match. Les joueurs de Clement ont enchaîné et porté le score à 3-1.

Norwich se trouve dans le bas du classement, à seulement quatre points des équipes devant. Le danger n’est pas écarté, mais l’air devient un peu plus respirable.

La Championship peut aussi servir de tremplin vers la Premier League, et c’est sans doute ce qui a poussé Clement à reprendre une équipe proche de la relégation.

The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Norwich City
QPR
Philippe Clement

