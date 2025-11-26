Philippe Clement essuie à nouveau un sérieux coup dur à Norwich : "Encore beaucoup de travail"

Philippe Clement attend toujours sa première victoire avec Norwich. Après la lourde défaite 4-1 de samedi, une nouvelle déception est survenue mardi : face au mal-classé Oxford United, son équipe a laissé filer la victoire dans les dernières minutes.

Philippe Clement n’a pas encore connu beaucoup de plaisir à Norwich City, où il a récemment signé. Samedi dernier, le club a perdu son premier match sous les ordres du coach belge, 4-1 contre Birmingham. Mardi, un nouveau coup dur a suivi.

Clement disputait avec ses troupes leur premier match à domicile, contre Oxford United, actuellement 21e. Un match important dans la course au maintien, puisque seul Sheffield Wednesday fait pire que Norwich avec… -4 points. Norwich compte 10 unités au classement et occupe la 23e place.

Jovon Makama a donné l’avantage à l’équipe de Clement après une petite demi-heure de jeu. Longtemps, le club du Norfolk a semblé se diriger vers une victoire, mais Filip Krastev a égalisé in extremis. Score final : 1-1, et une nouvelle déception pour Clement, la deuxième en quatre jours.

Philippe Clement raconte qu’il aura besoin de temps

"Par rapport à samedi, c’était déjà un grand pas en avant", a déclaré l’entraîneur belge en conférence de presse. "L’organisation était meilleure, nous avons créé plus d’occasions et les supporters ont vu une équipe qui méritait la victoire. Il reste encore beaucoup de travail, mais je pense que tout le monde aurait signé tout de suite pour une telle prestation il y a une semaine, indépendamment du résultat."

"Nous avons eu suffisamment d’occasions, mais ce deuxième but n’est jamais tombé. En plus, il nous manque encore des joueurs blessés et d’autres ne sont pas encore au niveau que j’attends. Cela prendra donc du temps, certainement plus d’une semaine, mais je me sens déjà très bien ici", conclut Philippe Clement.