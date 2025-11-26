Philippe Clement essuie à nouveau un sérieux coup dur à Norwich : "Encore beaucoup de travail"

Photo: © photonews

Philippe Clement attend toujours sa première victoire avec Norwich. Après la lourde défaite 4-1 de samedi, une nouvelle déception est survenue mardi : face au mal-classé Oxford United, son équipe a laissé filer la victoire dans les dernières minutes.

Philippe Clement n’a pas encore connu beaucoup de plaisir à Norwich City, où il a récemment signé. Samedi dernier, le club a perdu son premier match sous les ordres du coach belge, 4-1 contre Birmingham. Mardi, un nouveau coup dur a suivi.

Clement disputait avec ses troupes leur premier match à domicile, contre Oxford United, actuellement 21e. Un match important dans la course au maintien, puisque seul Sheffield Wednesday fait pire que Norwich avec… -4 points. Norwich compte 10 unités au classement et occupe la 23e place.

Jovon Makama a donné l’avantage à l’équipe de Clement après une petite demi-heure de jeu. Longtemps, le club du Norfolk a semblé se diriger vers une victoire, mais Filip Krastev a égalisé in extremis. Score final : 1-1, et une nouvelle déception pour Clement, la deuxième en quatre jours.

Philippe Clement raconte qu’il aura besoin de temps

"Par rapport à samedi, c’était déjà un grand pas en avant", a déclaré l’entraîneur belge en conférence de presse. "L’organisation était meilleure, nous avons créé plus d’occasions et les supporters ont vu une équipe qui méritait la victoire. Il reste encore beaucoup de travail, mais je pense que tout le monde aurait signé tout de suite pour une telle prestation il y a une semaine, indépendamment du résultat."

"Nous avons eu suffisamment d’occasions, mais ce deuxième but n’est jamais tombé. En plus, il nous manque encore des joueurs blessés et d’autres ne sont pas encore au niveau que j’attends. Cela prendra donc du temps, certainement plus d’une semaine, mais je me sens déjà très bien ici", conclut Philippe Clement.

Norwich City
Oxford Utd
Philippe Clement

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Journée 17
Stoke City Stoke City 3-0 Charlton Athletic Charlton Athletic
Swansea Swansea 1-2 Derby County Derby County
Middlesbrough Middlesbrough 2-4 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 0-2 Ipswich Town Ipswich Town
Watford Watford 1-1 Preston North End Preston North End
Norwich City Norwich City 1-1 Oxford Utd Oxford Utd
Southampton Southampton 3-0 Leicester City Leicester City
Millwall Millwall 20:45 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Sheffield United Sheffield United 20:45 Portsmouth Portsmouth
Blackburn Blackburn 20:45 QPR QPR
Wrexham Wrexham 20:45 Bristol City Bristol City
West Bromwich West Bromwich 21:00 Birmingham City Birmingham City
