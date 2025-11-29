Le RWDM s'écroule : les Francs Borains frappent un grand coup à Molenbeek

Le RWDM a craqué à domicile face aux Francs Borains, plus efficaces et mieux organisés. Une défaite qui fait descendre Molenbeek au classement.

Le RWDM accueillait les Francs Borains pour se donner un peu de marge au classement. Le début de match a manqué de vie et de danger, mais un penalty transformé par Simbakoli a permis aux Bruxellois de passer devant.

Le RWDM craque à domicile

Molenbeek a ralenti et les visiteurs ont commencé à y croire. Juste après la pause, Lavie s’est retrouvé seul devant le gardien et a égalisé. À partir de là, le match a basculé du côté borain.

Bruno a redonné l’avantage au RFB sur penalty après une faute dans la surface. Le RWDM a failli revenir avec une frappe sur la barre. L’exclusion de Keita a fini par plomber les chances bruxelloises.

Dans les dernières minutes, Hadjem a mis un troisième but qui a scellé le sort du match. Molenbeek n’avait plus les armes pour revenir et a fini par s’incliner.

Au classement, cette défaite fait mal au RWDM, 12e avec 15 points. Les Francs Borains réalisent la bonne opération du soir : ils montent à la 10e place avec 16 unités.