Le RWDM s'écroule : les Francs Borains frappent un grand coup à Molenbeek

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le RWDM s'écroule : les Francs Borains frappent un grand coup à Molenbeek

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le RWDM a craqué à domicile face aux Francs Borains, plus efficaces et mieux organisés. Une défaite qui fait descendre Molenbeek au classement.

Le RWDM accueillait les Francs Borains pour se donner un peu de marge au classement. Le début de match a manqué de vie et de danger, mais un penalty transformé par Simbakoli a permis aux Bruxellois de passer devant.

Le RWDM craque à domicile

Molenbeek a ralenti et les visiteurs ont commencé à y croire. Juste après la pause, Lavie s’est retrouvé seul devant le gardien et a égalisé. À partir de là, le match a basculé du côté borain.

Bruno a redonné l’avantage au RFB sur penalty après une faute dans la surface. Le RWDM a failli revenir avec une frappe sur la barre. L’exclusion de Keita a fini par plomber les chances bruxelloises.

Dans les dernières minutes, Hadjem a mis un troisième but qui a scellé le sort du match. Molenbeek n’avait plus les armes pour revenir et a fini par s’incliner.

Au classement, cette défaite fait mal au RWDM, 12e avec 15 points. Les Francs Borains réalisent la bonne opération du soir : ils montent à la 10e place avec 16 unités.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Francs Borains
RWDM Brussels

Plus de news

Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

23:31
La parade de Peano ! Direct commenté Live

La parade de Peano ! Direct commenté

22:15
Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

22:45
Le concurrent d'Erling Haaland : un ancien attaquant de Bruges surprend la Premier League

Le concurrent d'Erling Haaland : un ancien attaquant de Bruges surprend la Premier League

22:30
Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

22:00
Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

21:40
L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

21:20
"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

21:00
Anderlecht et le Club de Bruges se livrent une bataille pour un jeune talent de Dortmund

Anderlecht et le Club de Bruges se livrent une bataille pour un jeune talent de Dortmund

20:30
Lahssaini précieux, Gillot a pris sa chance : les notes de la RAAL contre Charleroi

Lahssaini précieux, Gillot a pris sa chance : les notes de la RAAL contre Charleroi

00:00
Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair

Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair

20:00
Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSG

Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSG

19:31
Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour

Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour

19:00
Vincent Euvrard a peut-être découvert un nouveau point fort de son Standard : "Je les ai félicités pour ça" Interview

Vincent Euvrard a peut-être découvert un nouveau point fort de son Standard : "Je les ai félicités pour ça"

18:30
Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"

Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"

18:00
"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

17:30
3
"Il a été excellent" : un joueur du Standard a impressionné Fred Vanderbiest, l'entraîneur de Malines Interview

"Il a été excellent" : un joueur du Standard a impressionné Fred Vanderbiest, l'entraîneur de Malines

17:00
Le Club de Bruges s'est-il trompé avec son transfert à 9 millions ? "Ce n'est pas un produit fini, on le sait"

Le Club de Bruges s'est-il trompé avec son transfert à 9 millions ? "Ce n'est pas un produit fini, on le sait"

16:30
Thomas Henry a-t-il laissé passer sa chance au Standard ? "Il n'était pas à niveau" Interview

Thomas Henry a-t-il laissé passer sa chance au Standard ? "Il n'était pas à niveau"

16:00
"Il est le milieu de terrain idéal" : Roberto De Zerbi s'extasie devant les qualités d'Arthur Vermeeren à l'OM

"Il est le milieu de terrain idéal" : Roberto De Zerbi s'extasie devant les qualités d'Arthur Vermeeren à l'OM

15:30
"Ivan Leko veut que je casse quelqu'un en deux, mais je ne deviendrai pas un Gattuso"

"Ivan Leko veut que je casse quelqu'un en deux, mais je ne deviendrai pas un Gattuso"

15:00
Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines Interview

Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines

14:30
Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

14:00
"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ? Interview

"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ?

13:20
Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

13:40
Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

13:00
9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

12:20
1
Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

12:40
Deux absents chez les Zèbres, le même onze pour les Loups ? les compos probables de Charleroi - RAAL

Deux absents chez les Zèbres, le même onze pour les Loups ? les compos probables de Charleroi - RAAL

11:40
7 millions versés à l'Union mais pas la moindre titularisation : Gustaf Nilsson va agiter le mercato hivernal

7 millions versés à l'Union mais pas la moindre titularisation : Gustaf Nilsson va agiter le mercato hivernal

12:00
Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

11:20
6
"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

10:30
Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

11:00
Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

10:00
Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

09:30
Perdu de vue en Belgique : un ancien d'Anderlecht et des Diables face à une mission périlleuse en Italie

Perdu de vue en Belgique : un ancien d'Anderlecht et des Diables face à une mission périlleuse en Italie

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 15
Beerschot Beerschot 3-0 FC Liège FC Liège
Eupen Eupen 1-2 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
Lierse SK Lierse SK 1-0 RSCA Futures RSCA Futures
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 La Gantoise La Gantoise
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-3 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 16:00 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
RFC Seraing RFC Seraing 16:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved