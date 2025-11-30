🎥 De Ketelaere à l'assist...mais c'est un ancien de Pro League qui fait tout : un but à la Dries Mertens

L'Atalanta s'est imposée 2-0 contre la Fiorentina. Deux têtes connues du football belge ont montré la voie à suivre.

Avec deux victoires en treize matchs de championnat, l'Atalanta était sous pression contre la Fiorentina. Charles De Ketelaere était aussi attendu au tournant : outre son doublé contre Lecce au début du mois de septembre, il ne s'était montré décisif dans aucune rencontre de Serie A.

Ce soir, CDK a repris ses bonnes vieilles habitudes en signant son premier assist de la saison dans la compétition domestique. Mais on ne va pas se mentir : le Diable Rouge n'a pas signé la passe décisive du siècle : c'est au buteur que revient presque tout le crédit.

Et ce buteur, c'est également un ancien de Pro League, un ancien Burgeois même, en l'occurence Odilon Kossounou. Le joueur vendu 23 millions par les Blauw en Zwart au Bayer Leverkusen il y a quatre ans est pourtant...un défenseur central. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir un sacré coup de patte.

L'Atalanta se rassure

Un but comme celui de ce soir, bon nombre d'attaquants n'en marqueront pas d'aussi beau dans leur carrière. La trajectoire de son ballon lobé parti hors du rectangle en première intention est tout simplement sublime.

🧨 | Un assist pour CDK et un superbe but de Odilon Kossounou ! 🅰️🇧🇪 #AtalantaFiorentina pic.twitter.com/CxW5LSCcDL — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 30, 2025

Le genre de but que Dries Mertens aimait tout particulièrement inscrire du temps de sa splendeur à Naples. Une inspiration qui a conduit l'Atalanta vers une victoire 2-0 pour remonter à la onzième place du classement.