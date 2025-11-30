Doku en retrait, Foden applaudi, Haaland grondé : Guardiola fait parler après le match

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Doku en retrait, Foden applaudi, Haaland grondé : Guardiola fait parler après le match
Soirée contrastée pour Jérémy Doku à City, éclipsé par Phil Foden et Erling Haaland pour des raisons différentes.

Manchester City accueillait Leeds United, une équipe du bas de tableau, à l’Etihad. À peine le match commencé, Phil Foden avait marqué le 1-0. Avec le 2-0 signé Gvardiol, City semblait se diriger vers une soirée tranquille.

Leeds avait réduit l’écart grâce à Calvert-Lewin. Nmecha, l’ancien Anderlechtois, n’a pas réussi à transformer le penalty, mais il a marqué sur la reprise. Foden a sauvé City. Après son premier but, il a marqué à la fin pour assurer la victoire 3-2.

Guardiola impressionné par Foden

Jérémy Doku a été remplacé dans le temps additionnel pour gagner quelques secondes. Cette fois, les éloges n’étaient pas pour lui mais pour son coéquipier. "Il revient à son meilleur niveau", a déclaré Guardiola à propos de Foden. "Ce qu’il montre aujourd’hui, il le fait depuis plusieurs matchs."

La prestation de Doku n’a pas été la plus marquante, mais c’est Erling Haaland qui a retenu l’attention de Guardiola. Le Norvégien est passé à côté de son match et le coach ne l’a pas laissé passer. Juste après le coup de sifflet final, Guardiola l’a repris pendant de longues secondes pour lui expliquer ce qu’il avait mal fait.

Heureusement, tout est vite rentré dans l’ordre entre le coach et son joueur. Guardiola a l’habitude de ce type d’échanges intenses après un match, parfois même avec des joueurs de l’équipe adverse.

