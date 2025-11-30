Lionel Messi bat encore un record et se rapproche du titre en MLS

L'Inter Miami de Lionel Messi s'est hissé en finale de la MLS. L'Argentin a une fois de plus été décisif.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Inter Miami affrontait le New York City FC en demi-finale de la MLS. Et les Floridiens n'ont pas fait dans la dentelle : une large victoire 5 buts à 1 a permis à l'équipe de Lionel Messi de se hisser en finale.

Pour l'occasion, Messi lui-même n'a pas marqué : c'est notamment un triplé de Tadeo Allende, assorti de buts de Mateo Silvetti et Telasco Segovia, qui ont permis à l'Inter Miami de se rapprocher d'un tout premier sacre en MLS, après avoir remporté la Conférence Est en 2024 mais avoir échoué à gagner les Playoffs.

Lionel Messi entre un peu plus dans l'histoire

Mais l'Argentin a tout de même délivré une passe décisive, qui ne passera pas inaperçue. En effet, Messi donnait là le 405e assist de sa fantastique carrière. Un total qui lui permet de dépasser une autre légende, Ferenc Puskas, et de devenir le meilleur passeur de l'histoire du football.

Le 23 novembre dernier, Lionel Messi avait donné un sacré coup de boost à ses statistiques en donnant trois passes décisives face à Cincinatti. Cette saison, il en est à 24 assists en 48 matchs toutes compétitions confondues, ainsi que 43 buts.

L'Inter Miami affrontera Vancouvers en finale de la MLS. Les Whitecaps ont battu San Diego (1-3), l'équipe d'Anders Dreyer - l'un des derniers concurrents de Messi pour le titre de MVP de la saison aux USA. On voit mal comment l'octuple Ballon d'Or peut passer à côté désormais.