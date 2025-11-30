Que se passe-t-il au Barça ? Les larmes du coach intriguent l'Espagne

Hansi Flick a surpris l'Espagne en fondant en larmes après la victoire du Barça contre Alavés, une réaction qui interroge malgré les trois points.

Le Barça s’est imposé samedi contre Alavés 3-1 grâce à un but de Lamine Yamal et un doublé de Dani Olmo. Pourtant, ce ne sont ni les buts ni la victoire qui ont retenu l’attention en Espagne. Tous les regards se sont tournés vers Hansi Flick, aperçu en larmes sur le banc après le match.

Raphinha, surpris par l’émotion de son coach, est allé le consoler. Ce geste a alimenté les interrogations. Marca a parlé "d'une image assez troublante", tandis que d’autres médias évoquent une réaction difficile à comprendre après une prestation convaincante.

C'est quoi le problème ?

Selon TV3, Flick aurait été profondément irrité par l’expulsion de deux membres de son staff, décision qu’il juge injustifiée. Il s’est défendu en conférence de presse : "S’il m’avait demandé de calmer mon banc durant la rencontre, je l’aurais fait."

Le coach a reconnu que le Barça ne proposait plus la même maîtrise que la saison dernière. "Nous n’avons pas le même contrôle du jeu ni la même intensité", a-t-il regretté. Et si c'était ça la raison de son craquage ?

Flick, réputé pour rester peu de temps dans un club, donne l’impression d’être usé par la pression barcelonaise. À voir sa réaction, certains se demandent s’il n’en a pas déjà assez. Malgré ce climat instable, le Barça est provisoirement leader de la Liga, en attendant la rencontre du Real Madrid ce soir.