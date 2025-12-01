Enfin de retour : un Diable Rouge joue ses premières minutes depuis janvier 2025

Excellente nouvelle pour Orel Mangala. Le Diable Rouge a pu refouler la pelouse avec l'Olympique Lyonnais ce dimanche, disputant ses premières minutes depuis janvier dernier.

L'année 2025 aura été un véritable calvaire pour Orel Mangala (27 ans), mais elle se termine sur note d'espoir. Ce dimanche, le milieu de terrain belge de l'Olympique Lyonnais a en effet retrouvé les terrains, plus de 10 mois après sa rupture des ligaments croisés.

Une blessure occasionnée alors que Mangala était en prêt à Everton : il était jusque là titulaire indiscutable en Premier League avec les Toffees. Revenu à l'OL à l'intersaison, il a depuis travaillé d'arrache-pied à son retour.

Mangala de retour... avant la Coupe du Monde ?

Et c'est donc ce dimanche que Mangala a pu refouler les terrains : à la 85e minute de jeu, le Diable Rouge a remplacé Tyler Morton, s'offrant une très belle ovation de la part du Groupama Stadium. Un stade où il n'a pas encore eu beaucoup l'occasion de jouer, puisque depuis sa signature en 2024, Mangala ne cumule que 14 matchs pour Lyon.

En 11 minutes de jeu (temps additionnel inclu), Orel Mangala a déjà montré de belles dispositions et prouvé qu'il n'avait pas perdu son football (100% de passes réussies et un duel gagné). Le stade l'a encore acclamé en fin de rencontre.

Reste à voir si le Belge va réussir à retrouver une place de titulaire, avant l'ultime défi : convaincre Rudi Garcia de le rappeler en équipe nationale. Orel Mangala compte 23 caps avec les Diables Rouges, et était devenu un titulaire régulier sous Domenico Tedesco.