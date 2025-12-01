Romelu Lukaku déjà de retour ? "Une semaine décisive"

Blessé depuis la présaison du Napoli, Romelu Lukaku pourrait bien encore jouer en 2025. Le Corriere dello Sport assure en tout cas que cette semaine sera décisive pour son retour.

Après une très belle saison 2024-2025 couronnée par un titre de champion d'Italie, la saison 2025-2026 était de bon augure pour Romelu Lukaku : l'arrivée de Kevin De Bruyne promettait une association dantesque, parfaite pour préparer au mieux sa dernière Coupe du Monde au mois de juin prochain.

Au lieu de cela, une blessure lors d'un match de préparation du Napoli face à l'Olympiakos a coupé Lukaku dans son élan : les ischio étaient touchés et l'année 2025 du Belge potentiellement terminée. Heureusement, "Big Rom" est un battant.

Lukaku de retour contre la Juventus ?

Selon le Corriere dello Sport, Lukaku serait en effet d'ores et déjà proche d'un retour. Cette semaine serait "décisive", d'après le quotidien italien : si le match de Coupe d'Italie arrivera certainement trop tôt, l'attaquant de Naples pourrait bien être de retour pour le choc face à la Juventus.

Il ne s'agira certainement pas d'une titularisation, mais bien de minutes de jeu progressives afin de tâter le terrain et reprendre du rythme. On le sait, le style de jeu de Romelu Lukaku implique qu'il ait besoin d'être à 100% sur le plan physique.

Pour Rudi Garcia aussi, c'est une excellente nouvelle : en l'absence du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, aucun n°9 "de métier" n'a réussi à le remplacer et à alimenter le marquoir, qu'il s'agisse d'Openda, Batshuayi (même pas aligné) ou Vermant.