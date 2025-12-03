Naples n'était pas seul : un grand club de Ligue 1 avait une idée en tête pour Kevin De Bruyne

Mehdi Benatia a révélé avoir tenté d'attirer Kevin De Bruyne à l'OM. Libre après Manchester City, le Belge a choisi Naples cet été.

Kevin De Bruyne aurait pu finir sa carrière dans un autre club que Naples. À Marseille, certains pensaient pouvoir tenter un coup. Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, a raconté avoir essayé de convaincre le Diable Rouge lors du dernier mercato.

Plusieurs possibilités pour KDB

Libre après la fin de son aventure à Manchester City, De Bruyne attirait l’attention du monde entier. On parlait beaucoup de l’Arabie Saoudite ou de la MLS, où plusieurs clubs rêvaient de le faire venir. Mais le milieu de terrain ne voulait pas quitter le football de haut niveau.

Le Belge cherchait un vrai défi, un projet capable de lui offrir un rôle important. Naples a pris l’avantage dans ce dossier. Le club italien venait de remporter le titre en Serie A et pouvait compter sur un argument de poids : la présence de son ami Romelu Lukaku.

Invité sur RMC Sport dans l’émission After Foot, Benatia a raconté les coulisses de cette tentative. Il a expliqué avoir pris contact avec De Bruyne pour lui présenter le projet marseillais.

"J’ai tenté De Bruyne", a résumé Benatia. "J’ai parlé avec lui, mais il était déjà bien avancé avec Naples. Je voulais le rencontrer, je pensais que ça pouvait marcher avec le coach." Un peu trop tard, mais qui ne tente rien, n'a rien...