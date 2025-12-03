Naples n'était pas seul : un grand club de Ligue 1 avait une idée en tête pour Kevin De Bruyne

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Naples n'était pas seul : un grand club de Ligue 1 avait une idée en tête pour Kevin De Bruyne

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mehdi Benatia a révélé avoir tenté d'attirer Kevin De Bruyne à l'OM. Libre après Manchester City, le Belge a choisi Naples cet été.

Kevin De Bruyne aurait pu finir sa carrière dans un autre club que Naples. À Marseille, certains pensaient pouvoir tenter un coup. Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, a raconté avoir essayé de convaincre le Diable Rouge lors du dernier mercato.

Plusieurs possibilités pour KDB

Libre après la fin de son aventure à Manchester City, De Bruyne attirait l’attention du monde entier. On parlait beaucoup de l’Arabie Saoudite ou de la MLS, où plusieurs clubs rêvaient de le faire venir. Mais le milieu de terrain ne voulait pas quitter le football de haut niveau.

Le Belge cherchait un vrai défi, un projet capable de lui offrir un rôle important. Naples a pris l’avantage dans ce dossier. Le club italien venait de remporter le titre en Serie A et pouvait compter sur un argument de poids : la présence de son ami Romelu Lukaku.

Invité sur RMC Sport dans l’émission After Foot, Benatia a raconté les coulisses de cette tentative. Il a expliqué avoir pris contact avec De Bruyne pour lui présenter le projet marseillais.

"J’ai tenté De Bruyne", a résumé Benatia. "J’ai parlé avec lui, mais il était déjà bien avancé avec Naples. Je voulais le rencontrer, je pensais que ça pouvait marcher avec le coach." Un peu trop tard, mais qui ne tente rien, n'a rien...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Marseille
Napoli
Kevin De Bruyne

Plus de news

Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

10:30
"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

10:00
"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

09:30
"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

09:00
Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

08:30
"Ils n'ont rien à fêter" : Dennis Ayensa s'en prend violemment à Dender après l'élimination du Standard

"Ils n'ont rien à fêter" : Dennis Ayensa s'en prend violemment à Dender après l'élimination du Standard

07:40
"Cela aurait laissé un goût très amer" : les fans de Malines seront finalement bien de la partie à Charleroi

"Cela aurait laissé un goût très amer" : les fans de Malines seront finalement bien de la partie à Charleroi

07:20
"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

07:00
Vincent Kompany, le digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ? Le coach du Bayern répond

Vincent Kompany, le digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ? Le coach du Bayern répond

06:30
Voici comment suivre en direct et gratuitement le tirage au sort des Diables Rouges ce vendredi soir

Voici comment suivre en direct et gratuitement le tirage au sort des Diables Rouges ce vendredi soir

06:00
Sébastien Pocognoli était de retour en Belgique ce lundi pour donner un entraînement "obligatoire"

Sébastien Pocognoli était de retour en Belgique ce lundi pour donner un entraînement "obligatoire"

23:40
1
Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches Analyse

Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches

23:10
6
Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte

Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte

22:27
La Louvière file en quarts de finale de la Coupe de Belgique !

La Louvière file en quarts de finale de la Coupe de Belgique !

22:46
Un Diable Rouge en route vers le Bayern de Vincent Kompany l'été prochain ?

Un Diable Rouge en route vers le Bayern de Vincent Kompany l'été prochain ?

21:40
Seuls le Standard, le Club de Bruges et Genk ont fait mieux que ce club de Pro League

Seuls le Standard, le Club de Bruges et Genk ont fait mieux que ce club de Pro League

22:00
Gros coup dur pour le Standard en début de match face à Dender

Gros coup dur pour le Standard en début de match face à Dender

21:10
1
Gagner face Ivan Leko pour préparer la réception du Standard : "Nous n'allons pas faire beaucoup tourner"

Gagner face Ivan Leko pour préparer la réception du Standard : "Nous n'allons pas faire beaucoup tourner"

21:00
Un premier aperçu avant la Coupe du monde : la Belgique connaît ses adversaires pour la prochaine trêve

Un premier aperçu avant la Coupe du monde : la Belgique connaît ses adversaires pour la prochaine trêve

20:40
2
Le buteur du RFC Liège, Oumar Diouf, vers un transfert en Pro League cet hiver ?

Le buteur du RFC Liège, Oumar Diouf, vers un transfert en Pro League cet hiver ?

20:20
🎥 Mika Godts encore buteur avec l'Ajax : le crack belge soigne un peu plus ses statistiques

🎥 Mika Godts encore buteur avec l'Ajax : le crack belge soigne un peu plus ses statistiques

20:00
Aussi bouillant qu'au Standard : sauvé par un ancien du Real, Ricardo Sa Pinto a le vent en poupe

Aussi bouillant qu'au Standard : sauvé par un ancien du Real, Ricardo Sa Pinto a le vent en poupe

19:00
"Je suis désormais tourné vers la suite" : Paul-José M'Poku annonce rompre son contrat avec Al-Batin

"Je suis désormais tourné vers la suite" : Paul-José M'Poku annonce rompre son contrat avec Al-Batin

18:40
1
Les deux profils dont Anderlecht a besoin ? "Cela pourrait faire la différence dans la lutte pour le titre

Les deux profils dont Anderlecht a besoin ? "Cela pourrait faire la différence dans la lutte pour le titre

18:20
David Hubert annonce un changement après la défaite à Anderlecht : "Il le mérite, ce n'est pas un cadeau"

David Hubert annonce un changement après la défaite à Anderlecht : "Il le mérite, ce n'est pas un cadeau"

18:00
"On ne sera pas là pour rigoler" : la mise en garde très virulente des supporters de Charleroi aux joueurs

"On ne sera pas là pour rigoler" : la mise en garde très virulente des supporters de Charleroi aux joueurs

17:30
"C'est moi qui prends la décision finale" : retournement de situation pour Marc Brys, qui défie Samuel Eto'o !

"C'est moi qui prends la décision finale" : retournement de situation pour Marc Brys, qui défie Samuel Eto'o !

17:00
250.000 euros en jeu par journée : les chiffres faramineux du litige entre DAZN et la Pro League

250.000 euros en jeu par journée : les chiffres faramineux du litige entre DAZN et la Pro League

16:30
Officiel : Jan Vertonghen étoffe son après-carrière et rejoint l'Union Belge !

Officiel : Jan Vertonghen étoffe son après-carrière et rejoint l'Union Belge !

16:00
Mieux vaut tard que jamais : un Diable Rouge pourrait enfin faire ses débuts en Premier League

Mieux vaut tard que jamais : un Diable Rouge pourrait enfin faire ses débuts en Premier League

15:30
"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?

"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?

15:00
Sa saison est déjà terminée : un enfant du Standard face à la plus grave blessure de sa carrière

Sa saison est déjà terminée : un enfant du Standard face à la plus grave blessure de sa carrière

14:30
🎥 La même courbe de forme qu'Anderlecht : Francis Amuzu revit au Brésil

🎥 La même courbe de forme qu'Anderlecht : Francis Amuzu revit au Brésil

14:00
L'un des fossoyeurs de Bordeaux bientôt à Sclessin ? Le Standard sort un communiqué officiel

L'un des fossoyeurs de Bordeaux bientôt à Sclessin ? Le Standard sort un communiqué officiel

13:30
Cap sur la Coupe d'Allemagne pour Vincent Kompany, qui affiche clairement ses ambitions

Cap sur la Coupe d'Allemagne pour Vincent Kompany, qui affiche clairement ses ambitions

13:00
Vers un tournant majeur : le rôle du VAR pourrait être élargi dès la Coupe du monde 2026

Vers un tournant majeur : le rôle du VAR pourrait être élargi dès la Coupe du monde 2026

12:40

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 14
Metz Metz 0-1 Rennes Rennes
Monaco Monaco 1-0 PSG PSG
Paris FC Paris FC 1-1 Auxerre Auxerre
Marseille Marseille 2-2 Toulouse Toulouse
Strasbourg Strasbourg 1-2 Brest Brest
Lorient Lorient 3-1 Nice Nice
Angers Angers 1-2 Lens Lens
Le Havre Le Havre 0-1 Lille OSC Lille OSC
Lyon Lyon 3-0 Nantes Nantes
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved