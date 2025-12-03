Trois buts par match et un projet ambitieux : la Pro League découvrira bien vite le Sporting Hasselt

Trois buts par match et un projet ambitieux : la Pro League découvrira bien vite le Sporting Hasselt
Photo: © photonews
La D1 VV subit une véritable tyrannie ces dernières semaines : celle du Sporting Hasselt. L'autoritaire leader de la Nationale 1 flamande est lancé à toute vitesse vers la montée en Challenger Pro League.

Cette fois, cela semble bien être la bonne. La saison passée déjà, le Sporting Hasselt espérait décrocher la montée de Nationale 1 (D1 VV) vers la Challenger Pro League, mais le club emmené par l'ambitieux homme de médias Sam Kerkhofs a finalement échoué dans la dernière ligne droite. 

Qu'à cela ne tienne : Hasselt a redoublé d'efforts l'été dernier et amené notamment un joueur de calibre Pro League. Tuur Dierckx (30 ans) rejoignait le Limbourg, fort de près de 150 matchs en Jupiler Pro League et de 61 matchs pour le Club de Bruges. Le genre de joueur que vous attirez en le convainquant du sérieux du projet (même si Dierckx connaissait Kerkhofs en tant qu'intervenant régulier dans son podcast, Mid-Mid).

Le Sporting Hasselt démolit la D1 VV 

Car si Dierckx décrit le Sporting Hasselt comme un club "familial et spontané", l'ambition est bien présente, et les attentes aussi. Il y répond : en 12 matchs, l'ancien attaquant de Bruges, Westerlo ou encore de l'Antwerp a inscrit 3 buts et donné 3 passes décisives. 

Il est l'un des rares noms connus du noyau limbourgeois : citons au passage Loïc Masscho (24 ans), formé à Neerpede et cadre du RSCA Futures mais jamais intégré à l'équipe A, désormais indiscutable à Hasselt. Mais l'absence de vraies stars en-dehors de Dierckx n'empêche pas le club de Kerkhofs et de l'acteur flamand Rik Verheye de survoler totalement la D1 VV.

Les chiffres sont saisissants : 13 matchs, 41 buts marqués, soit une moyenne de plus de trois buts par match. Ces dernières semaines, c'est un massacre : 2-6 à Knokke, 5-0 contre Merelbeke, 2-0 contre Roulers puis cette incroyable série : 4-1 contre Ninove, 5-0 contre Houtvenne et 2-7 (!) à Dessel Sport. Il semble y avoir un monde d'écart entre le Sporting Hasselt et la concurrence. 

Un garçon comme Tibe Vanhaeren (22 ans), formé à OHL, se révèle totalement avec 5 buts en 7 matchs depuis son retour de blessure ; le vétéran Sam Valcke (32 ans), ancien de Lommel et du Cercle, en est à 7 buts en 12 matchs. Mehdi Bounou (27 ans), ailier droit formé à Mons et OHL, compte le même total. 

Kerkhofs n'a jamais caché ses ambitions 

Bien sûr, une domination sur le plan sportif ne signifie pas que le Sporting Hasselt montera. On se rappelle que Thes Sport, club de Tessenderlo, a dominé le plus haut échelon amateur... sans jamais demander la licence pour intégrer le monde professionnel. Sam Kerkhofs, lui, assume : arrivé en 2023, il se donnait trois ans pour atteindre l'échelon professionnel.

Il est donc dans les temps : après une montée de la Nationale 2 à la Nationale 1 au terme de la saison 2023-2024 et l'inévitable saison de transition, durant laquelle Hasselt a déjà flirté avec le top, la saison 2025-2026 semble être la bonne. La Pro League pourrait découvrir l'année prochaine le nouveau projet ambitieux du football flamand... 

