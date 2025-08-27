Après 140 matchs de D1A, il veut retrouver le monde pro dans le club d'un acteur flamand... et cartonne en préparation

Après 140 matchs de D1A, il veut retrouver le monde pro dans le club d'un acteur flamand... et cartonne en préparation
Photo: © photonews
Après plus de 140 matchs en première division, Tuur Dierckx retrouve le plaisir de jouer au Sporting Hasselt, un club ambitieux de D1 VV. Son début de saison est déjà impressionnant.

Passé par le Club de Bruges, Courtrai, l'Antwerp, Beveren et Westerlo, Tuur Dierckx a joué plus de 140 matchs de première division dans sa carrière. Mais à 30 ans, l'ailier droit se cherchait un nouveau défi.

Libre depuis la faillite de Deinze en décembre dernier, il a fait le choix de rejoindre le Sporting Hasselt, en D1 VV. Tuur Dierckx devra contribuer à l’ambition du club de l'entrepreneur et présentateur du podcast MidMid Sam Kerkhofs et de l'acteur flamand Rik Verheye : décrocher la promotion vers la Challenger Pro League.

"Je vais très bien. Au début, ce n’était peut-être pas facile ni évident, mais pour moi, c’était vraiment un très bon choix", explique-t-il dans le podcast 90 Minutes de la VRT. "Après quelques semaines, je me suis bien intégré. Nous avons un groupe très agréable et de grande qualité."

Déjà décisif douze fois cette saison

"C’est un club sympa, très spontané et familial. J’avais besoin de relations humaines, pas de quelque chose de trop sérieux ou trop strict. Il y a de l’ambition et beaucoup de qualité, et nous avons fait une bonne préparation. Cela veut dire quelque chose."

"Il y a beaucoup de potentiel, un nouvel entraîneur, j’ai réalisé une bonne préparation et je me sens bien", a conclu celui qui affiche déjà sept buts et cinq passes décisives en préparation, Coupe de Belgique comprise. Une compétition dans laquelle le Sporting Hasselt a été éliminé aux tirs au but au cinquième tour, à Virton. 

