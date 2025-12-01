Le chaos au total au retour du car : un ancien attaquant de Pro League frappé par ses propres supporters

Nice est dans une très mauvaise passe. Les joueurs sont au fond du trou, la relation avec les supporters est très tendue.

17 matchs de rang sans victoire en Coupe d'Europe, un premier but encaissé après 16 secondes à Porto : Nice vit des soirées européennes terriblement frustrantes. Sauf que ces dernières semaines, les Aiglons sont également catastrophiques en championnat.

Les troupes de Franck Haise (qui a publiquement avoué que son salaire n'était pas étranger à sa décision de ne pas démissionner) restent sur quatre défaites de suite en Ligue 1. La défaite 1-5 à domicile contre le rival marseillais a fait très mal, celle de ce weekend à Lorient semble être la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Les supporters passent à l'action

Au retour de Bretagne, le comité d'accueil était assez chaud pour les joueurs. Près de 400 supporters les attendaient au centre d'entraînement. Le journal L'Equipe rapporte que deux représentants des supporters sont montés dans le bus, pendant que ce dernier était secoué par les mécontents restés autour.

Les joueurs ont été sommés de descendre, c'est là que la situation a dégénéré. Crachats, empoignades et même coups de poings : le groupe a été violemment pris pour cible. Jérémie Boga et Terem Moffi étaient les joueurs les plus visés. L'ancien attaquant de Courtrai s'était rendu coupable d'avoir rigolé avec Loïc Féry, qui était son président lorsqu'il évoluait à Lorient.

Dans cette galère, il y a aussi Charles Vanhoutte. Le Diable Rouge se réjouissait de découvrir la Ligue 1 mais il vit lui aussi quelques semaines compliquées. Capitaine en l'absence de plusieurs cadres juste avant la trêve, il a passé les 90 minutes sur le banc ce dimanche.