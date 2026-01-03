Grosse affiche pour Tom Saintfiet, beaucoup d'anciens de Pro League : la CAN entre dans le vif du sujet

Grosse affiche pour Tom Saintfiet, beaucoup d'anciens de Pro League : la CAN entre dans le vif du sujet
Photo: © photonews

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations débutent ce samedi. Le Mali de Tom Saintfiet sera notamment opposé à la Tunisie dans une affiche très équilibrée sur le papier.

En ce début de nouvelle année, la seconde partie de la Coupe d'Afrique des Nations commence ce samedi, avec le début des huitièmes de finale.

Deux affiches sont au programme : le Sénégal n'a pas le droit à l'erreur et a une chance en or de se qualifier pour les quarts de finale en éliminant le Soudan (17h00), tandis que le Mali défiera la Tunisie dans une affiche bien plus équilibrée sur le papier (20h00).

Chez les Lions de la Teranga, Ilay Camara, seul joueur de la Jupiler Pro League repris, est évidemment toujours blessé, est à Bruxelles et ne participera donc bien sûr pas à la rencontre. On retrouve tout de même plusieurs anciens de Pro League, comme Kalidou Koulibaly (Genk), Abdoulaye Seck (Antwerp), Krépin Diatta (Bruges) ou encore Mamadou Sarr (RWDM). Il n'y en a, par contre, pas au Soudan.

Grosse affiche pour le Mali de Tom Saintfiet

Le deuxième huitième de finale entre le Mali et la Tunisie sera, lui, par contre agrémenté d'une petite sauce belge, puisque le sélectionneur malien n'est autre que Tom Saintfiet. Un peu critiqué au pays après les trois partages du Mali lors des poules, le sélectionneur belge a pris l'exemple de nombreuses sélections, comme le Portugal à l'Euro 2016, qui avait mal démarré sa compétition avant de s'imposer.

Le Mali de Tom Saintfiet, mais aussi d'Abdoulaye Diaby (ex-Lokeren), Nene Dorgeles (ex-Westerlo) ou encore Mahamadou Doumbia (ex-Antwerp), aura toutefois fort à faire face à la Tunisie de Dylan Bronn (ex-Gand), qui a aussi un peu déçu en poules avec une victoire contre l'Ouganda du sélectionneur belge Paul Put, une défaite face au Nigéria et un partage final contre la Tanzanie. De belles affiches, avec de nombreux anciens joueurs de notre championnat.

Tunisie
Sénégal
Tom Saintfiet

African Cup of Nations

 Journée 3
Angola Angola 0-0 Egypte Egypte
Zambie Zambie 0-3 Maroc Maroc
Tanzanie Tanzanie 1-1 Tunisie Tunisie
Ouganda Ouganda 1-3 Nigéria Nigéria
Botswana Botswana 0-3 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 1-3 Algérie Algérie
Mozambique Mozambique 1-2 Cameroun Cameroun
