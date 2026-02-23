"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

Le Club de Bruges défie l'Atlético après le partage 3-3 de l'aller. Mais les propos de Bart Verhaeghe sur les budgets passent mal.

Le Club de Bruges affronte l'Atlético Madrid ce mardi soir en Ligue des Champions. Le match retour se joue en Espagne, après le partage 3-3 de la semaine dernière. Le président Bart Verhaeghe a tenu des propos après le match qui ont fait réagir.

Il a affirmé que les budgets des deux équipes n'étaient pas comparables, évoquant un fossé entre les grands clubs belges et espagnols. Des déclarations que Marc Degryse aurait préféré ne pas entendre.

Degryse pas d'accord avec les propos de Verhaeghe

"Quand le Club de Bruges se fait sortir de la Coupe par Charleroi ou prend un zéro sur six contre La Louvière, je n'entends pas parler de budgets. Il ne faut pas le faire quand les rapports de force sont inversés en Europe", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"En agissant ainsi, Bruges se présente comme un petit club", estime Degryse. "Je dirais : laissez ça aux petits. Et le Club n'en est plus un depuis longtemps, même en Europe. Verhaeghe s'est trompé et dévalue son travail et son équipe", ajoute-t-il fermement.

Le consultant pense que Verhaeghe ferait mieux de se concentrer sur la progression du club. Mardi, Bruges a l'occasion de réaliser un exploit historique en éliminant l'Atlético. "S'ils y parviennent, le Club sera vu dans toute l'Europe comme une valeur sûre des phases finales de la Ligue des Champions. Ce serait une performance incroyable."