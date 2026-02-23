Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde
Photo: © photonews

Le Patro Eisden s'est incliné 1-4 face au SK Beveren et a vu son adversaire fêter la montée sur sa pelouse. Stijn Stijnen a réagi avec beaucoup de classe après la rencontre.

Le Patro Eisden Maasmechelen s'est incliné 1-4 face au SK Beveren ce dimanche. Les Limbourgeois ont vu les Waaslandiens fêter leur montée en première division sur leur terrain, profitant du partage du Beerschot contre le RWDM.

D'habitude, Stijn Stijnen, le coach du Patro, analyse chaque semaine la performance de son équipe, mais ce week-end, il a préféré s'effacer. "Quand une équipe vient fêter sa promotion dans votre stade, les analyses n'ont plus d'importance", a-t-il déclaré via les médias du club.

Stijnen reste beau joueur après la fête de Beveren

"Le respect est de mise, et tout le mérite revient aux joueurs, au staff, aux supporters et à la direction du SK Beveren. Ils ont réalisé un parcours unique avec 66 points sur 72, et cela mérite tous les éloges", a poursuivi Stijnen.

"Le SK Beveren, c'est un club historique qui retrouve la place qu'il mérite", estime-t-il. "Le Freethiel est un stade emblématique du football. Je laisse le dernier mot à mon collègue Reedijk, à qui je souhaite sincèrement cette réussite."

Lire aussi… Toujours invaincu, coach de 33 ans : le premier promu en JPL vit une saison impressionnante
"L'année dernière, lors des Play-Offs, il s'était montré très respectueux envers nous après leur élimination. Aujourd'hui, nous nous inclinons devant ce chef-d'œuvre", a conclu l'entraîneur du Patro. Malgré cette défaite, Stijnen et ses troupes conservent une chance de monter en division 1 via les barrages.

Commentaire
Division 2

 Journée 26
RSCA Futures RSCA Futures 2-1 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing Rem KV Courtrai KV Courtrai
Lierse SK Lierse SK 1-3 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 1-1 Francs Borains Francs Borains
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-3 Lommel SK Lommel SK
Beerschot Beerschot 1-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-4 SK Beveren SK Beveren
