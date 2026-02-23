Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

Curaçao vient de changer de sélectionneur. Si l'on vous en parle, c'est parce que cela intervient à quatre mois de la Coupe du Monde, mais aussi parce que cela concerne deux entraîneurs qui ne sont pas inconnus du football belge.

L'automne dernier, Dick Advocaat a écrit l'histoire en faisant de Curaçao le plus petit pays qualifié pour une Coupe du Monde. Mais l'ancien séléctionneur des Diables Rouges ne sera pas au rendez-vous l'été prochain. Il vient de présenter sa démission.

Advocaat va en effet se consacrer entièrement à sa fille, qui souffre de graves problèmes de santé. "J'ai toujours dit que la famille passe avant le football. C'est donc une décision logique" a-t-il expliqué dans le communiqué officiel de la fédération de football de Curaçao.

Quitter l'équipe ne le laisse pas de marbre pour autant : "Curaçao, son peuple et mes collègues vont beaucoup me manquer. Je considère la qualification pour la Coupe du Monde comme l'un des points culminants de ma carrière. Je suis fier de mes joueurs, du staff et des dirigeants qui ont cru en nous".

Curaçao veut briller au Mondial pour Dick Advocaat

C'est son compatriote Fred Rutten qui va le remplacer. Le Néerlandais de 63 ans était au chômage technique depuis son passage au PSV en 2023. On l'avait brièvement connu en Belgique lorsqu'il a succédé à Hein Vanhaezebrouck sur le banc d'Anderlecht en 2019 pour rester...13 matchs.

Il prend la relève de Dick Advocaat avec beaucoup de dignité : "C'est une période difficile pour Dick et je lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de courage. Dick est une icône du football mondial. C'est un véritable honneur de poursuivre son travail. J'ai longuement parlé avec lui et son staff et je continuerai dans la même voie. Curaçao peut attendre de moi la même dévotion et le même engagement".

