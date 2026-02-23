"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

Après trois revers de suite en championnat, Charleroi stagne hors du top 6. Frustré par la défaite à Westerlo, Aurélien Scheidler pointe le manque d'efforts.

En janvier, tout souriait à Charleroi avec quatre victoires en quatre matchs. La dynamique était belle. Mais depuis, la machine s'est enrayée. Dimanche soir, les Carolos ont enchaîné une quatrième défaite de suite toutes compétitions confondues, battus 2-1 sur la pelouse de Westerlo.

Le coup est dur à avaler pour les Carolos. Sakamoto a surgi à la 90e minute pour offrir la victoire aux siens, un but qui fait très mal. Hans Cornelis a presque autant de victoires que de défaites depuis son arrivée comme T1.

Des mots sur le malaise

Aurélien Scheidler ne s'est pas caché au micro de la RTBF. "Ça nous a vraiment mis un coup ce soir. Il y avait la place pour gagner. Sur le deuxième but, on ne prend pas le marquage… On le répète tout le temps à l’entraînement." L'attaquant pointe un manque d'intensité et de solidarité ces dernières semaines.

"On gagne moins de duels, on fait moins les efforts les uns pour les autres, et ça se ressent", a-t-il ajouté. Il regrette le premier but encaissé. "Pourquoi se jeter comme ça dans la surface ? On peut rester debout." Des mots forts qui traduisent le malaise.

Avec 33 points, Charleroi voit le top 6 s'éloigner, à trois longueurs de La Gantoise. Mais Scheidler veut encore y croire. "Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges. On ne va pas lâcher." Il reste quatre matchs pour inverser la tendance.