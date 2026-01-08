La poisse pour Kevin De Bruyne... et de quoi s'inquiéter pour les Diables ?

Kevin De Bruyne reviendra plus tard que prévu sur les terrains italiens. Une rééducation qui devrait l'amener jusqu'en mars prochain...

La signature de Kevin De Bruyne au Napoli avait conclu l'une des sagas de l'été, et les débuts du meneur de jeu arrivé de Manchester City étaient prometteurs. En quelques semaines, De Bruyne avait montré qu'il n'avait rien perdu de sa classe, marquant 4 buts en 8 matchs de Serie A et donnant 2 passes décisives en Champions League.

Mais une lourde blessure musculaire est venue rappeler pourquoi KDB hésitait à poursuivre au plus haut niveau : son corps ne suit plus nécessairement autant qu'il le souhaiterait. Le Belge est écarté des terrains depuis fin octobre... et son retour aurait encore été postposé.

De Bruyne de retour en mars seulement ?

En effet, selon Il Mattino, si De Bruyne, qui est actuellement en Belgique, devrait rentrer en Italie la semaine prochaine, sa rééducation prendrait plus longtemps que prévu. Des examens sont prévus mais il semblerait qu'on évoque désormais un retour en mars.

Antonio Conte espérait pouvoir compter sur De Bruyne dès début 2026, mais il faudra donc encore faire preuve de patience. Une petite catastrophe, et pas uniquement pour le Napoli, qui a tant investi pour convaincre l'ex-maestro de Manchester City.



Car du côté des Diables Rouges aussi, on fait la grimace. Alors que Rudi Garcia comptait bien sur une année d'automatismes entre De Bruyne et Lukaku, les deux hommes ont à peine joué ensemble cette saison... et s'il ne revient qu'en mars, KDB n'aura pas beaucoup de temps pour retrouver du rythme et son meilleur niveau avant la Coupe du Monde 2026.